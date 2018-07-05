Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховна Рада не змогла звільнити членів ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Перед цим лідер фракції БПП Артур Герасимов закликав колег оновити склад ЦВК.
“Ми маємо нарешті виправдати очікування суспільства та оновити склад ЦВК”, — зазначив депутат.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада у четвер мала розглянути питання про призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії.