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Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховна Рада не змогла звільнити членів ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.

Перед цим лідер фракції БПП Артур Герасимов закликав колег оновити склад ЦВК.

“Ми маємо нарешті виправдати очікування суспільства та оновити склад ЦВК”, — зазначив депутат.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у четвер мала розглянути питання про призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії.

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