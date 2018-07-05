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Рада у четвер планує визначитися щодо призначення та звільнення членів ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії та визначитися стосовно законопроекту про блокування сайтів. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, звернення до інституцій ЄС щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом, зміни до окремих законодавчих актів стосовно вирішення питання заборгованості держконцерну "Укроборонпром".

Крім цього депутати планують визначитися стосовно проекту закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, затвердити календарний план дев’ятої сесії, визначитися стосовно законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону, щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях та розглянути низку питань аграрної політики.

Додамо,парламентська фракція "Опозиційний блок" отримає свого представника в оновленому складі Центральної виборчої комісії. Про це УНН розповіло інформоване джерело у Верховній Раді України.

Як повідомляв УНН, у Президента запевнили, що ЦВК обов'язково оновлять до осені.

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