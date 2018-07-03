Опоблок отримає свого представника у новому складі ЦВК - джерело

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Парламентська фракція "Опозиційний блок" отримає свого представника в оновленому складі Центральної виборчої комісії. Про це УНН розповіло інформоване джерело у Верховній Раді України.

“Попередньо, після відповідних обговорень, було прийнято рішення, що фракція „Опозиційний блок“ все ж таки отримає свого представника в оновленому складі ЦВК”, — розповів співрозмовник.

Крім того, він додав, що рішення стосовно “непідтримки” кандидатів від “Самопомочі” та “Батьківщини” буде прийматися уже у сесійній залі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді прогнозують проблеми для України через оновлення ЦВК

“Щодо того, який саме кандидат не отримає підтримки — чи “Самопоміч”, чи “Батьківщина” - це рішення буде прийматись у залі. З одного боку, не має бажання підтримувати Тимошенко та підсилювати її позиції, а з другого боку у БПП негативно ставляться до представника “Самопомічі”, — резюмувало джерело.

Як повідомляв УНН, цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії.

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