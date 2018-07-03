Опоблок получит своего представителя в новом составе ЦИК - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Парламентская фракция "Оппозиционный блок" получит своего представителя в обновленном составе Центральной избирательной комиссии. Об этом УНН рассказал поинформированный источник в Верховной Раде Украины.
"Предварительно, после соответствующих обсуждений, было принято решение, что фракция "Оппозиционный блок" все же получит своего представителя в обновленном составе ЦИК", - рассказал собеседник.
Кроме того, он добавил, что решение относительно "неподдержки" кандидатов от "Самопомочи" и "Батькивщины" будет приниматься уже в сессионном зале.
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"Относительно того, какой именно кандидат не получит поддержки - или "Самопомочь", или "Батькивщина" - это решение будет решаться в зале. С одной стороны, нет желания поддерживать Тимошенко и усиливать ее позиции, а с другой стороны в БПП негативно относятся к представителю "Самопомочи", - резюмировал источник.
Как сообщал УНН, в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.