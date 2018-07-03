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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 79340 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111240 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132229 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139172 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175568 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155131 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 142427 просмотра

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Опоблок получит своего представителя в новом составе ЦИК - источник

Опоблок получит своего представителя в новом составе ЦИК - источник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Парламентская фракция "Оппозиционный блок" получит своего представителя в обновленном составе Центральной избирательной комиссии. Об этом УНН рассказал поинформированный источник в Верховной Раде Украины.

"Предварительно, после соответствующих обсуждений, было принято решение, что фракция "Оппозиционный блок" все же получит своего представителя в обновленном составе ЦИК", - рассказал собеседник.

Кроме того, он добавил, что решение относительно "неподдержки" кандидатов от "Самопомочи" и "Батькивщины" будет приниматься уже в сессионном зале.

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"Относительно того, какой именно кандидат не получит поддержки - или "Самопомочь", или "Батькивщина" - это решение будет решаться в зале. С одной стороны, нет желания поддерживать Тимошенко и усиливать ее позиции, а с другой стороны в БПП негативно относятся к представителю "Самопомочи", - резюмировал источник.

Как сообщал УНН, в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

Украинские Национальные Новости

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