У Раді прогнозують проблеми для України через оновлення ЦВК

"Ми маємо 14 кандидатів (до нового складу ЦВК – ред.), але не маємо представництва "Опозиційного блоку" і можемо внаслідок цього отримати те, що отримала у свій час Росія. За невиконання резолюції ПАРЄ її виключили зі складу цього органу. Ми можемо теж не виконати резолюцію, не зробити представництва усіх політичних сил і теж наступити на ці граблі та довго ходити по судах", - підкреслив І.Лапін.

Він додав, що голосування за кандидатури до складу ЦВК буде проходити "по черзі, а не пакетом".

"Тому парламент має визначитись, хто з цих кандидатур отримає підтримку", - резюмував І.Лапін.



Нагадаємо, скоріше за все парламент не зможе знайти достатньо голосів для оновлення Центральної виборчої комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник.



Як повідомляв УНН, цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії.

Проте поінформоване джерело у Верховній Раді України розповіло, що наразі парламентська більшість вирішує, якого саме кандидата від фракцій не підтримати під час обрання нового складу Центральної виборчої комісії, і хто саме очолить ЦВК.

Крім того, за словами співрозмовника, у коаліції все ще не вирішили, хто саме з 14 поданих кандидатур не пройде до ЦВК під час голосування у сесійній залі.