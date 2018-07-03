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В Раде прогнозируют проблемы для Украины из-за обновления ЦИК

В Раде прогнозируют проблемы для Украины из-за обновления ЦИК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина может получить серьезные проблемы, если в обновленном ЦИК не будут представлены все парламентские фракции. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции НФ Игорь Лапин, передает корреспондент УНН.

"У нас есть 14 кандидатов (в новый состав ЦИК - ред.), но нет представителя от "Оппозиционного блока" и можем вследствие этого получить то, что получила в свое время Россия. За невыполнение резолюции ПАСЕ ее исключили из состава этого органа. Мы можем тоже не выполнить резолюцию, не создать представительства всех политических сил и тоже наступить на эти грабли и долго ходить по судам", - подчеркнул И.Лапин.

Он добавил, что голосование за кандидатуры в состав ЦИК будет проходить "по очереди, а не пакетом".

"Поэтому парламент должен определиться, кто из этих кандидатур получит поддержку", - резюмировал И.Лапин.

Напомним, скорее всего парламент не сможет найти достаточно голосов для обновления Центральной избирательной комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник.

Как сообщал УНН, в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

Однако информированный источник в Верховной Раде Украины рассказал, что сейчас парламентское большинство решает, какого именно кандидата от фракций не поддержать при избрании нового состава Центральной избирательной комиссии, и кто именно возглавит ЦИК.

Кроме того, по словам собеседника, в коалиции все еще не решили, кто именно из 14 представленных кандидатур не пройдет в ЦИК во время голосования в сессионном зале.

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