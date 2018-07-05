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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 84462 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112221 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133149 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140022 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 176754 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155399 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142594 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Рада в четверг планирует определиться относительно назначения и увольнения членов ЦИК

Рада в четверг планирует определиться относительно назначения и увольнения членов ЦИК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии и определиться относительно законопроекта о блокировании сайтов. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, обращения к институтам ЕС по углублению сотрудничества между Украиной и ЕС, изменения в отдельные законодательные акты относительно решение вопроса задолженности госконцерна "Укроборонпром".

Кроме этого депутаты планируют определиться относительно проекта закона об информации для потребителей о пищевых продуктах, утвердить календарный план девятой сессии, определиться по законопроектам об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы, по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях и рассмотреть ряд вопросов аграрной политики.

Добавим, парламентская фракция "Оппозиционный блок" получит своего представителя в обновленном составе Центральной избирательной комиссии. Об этом УНН рассказал информированный источник в Верховной Раде Украины.

Как сообщал УНН, у Президента заверили, что ЦИК обязательно обновят до осени.

Украинские Национальные Новости

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