Рада в четверг планирует определиться относительно назначения и увольнения членов ЦИК

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, обращения к институтам ЕС по углублению сотрудничества между Украиной и ЕС, изменения в отдельные законодательные акты относительно решение вопроса задолженности госконцерна "Укроборонпром".

Кроме этого депутаты планируют определиться относительно проекта закона об информации для потребителей о пищевых продуктах, утвердить календарный план девятой сессии, определиться по законопроектам об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы, по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях и рассмотреть ряд вопросов аграрной политики.



Добавим, парламентская фракция "Оппозиционный блок" получит своего представителя в обновленном составе Центральной избирательной комиссии. Об этом УНН рассказал информированный источник в Верховной Раде Украины.



Как сообщал УНН, у Президента заверили, что ЦИК обязательно обновят до осени.