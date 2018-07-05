Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Верховная Рада не смогла уволить членов ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Перед этим лидер фракции БПП Артур Герасимов призвал коллег обновить состав ЦИК.
“Мы наконец должны оправдать ожидания общества и обновить состав ЦИК”, — отметил депутат.
Как сообщал УНН, Верховная Рада в четверг должна была рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии.