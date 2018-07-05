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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 72916 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109865 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130937 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137985 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174042 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142092 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Фракция БПП не будет голосовать в ВР, если не рассмотрят обновления ЦИК

Фракция БПП не будет голосовать в ВР, если не рассмотрят обновления ЦИК

Киев  •  УНН

 • 15073 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Фракция Блок Петра Порошенко не будет голосовать в парламенте, если Верховная Рада не примет решение рассмотреть вопрос обновления состава ЦИК сегодня. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе фракции БПП.

"Фракция БПП единогласно приняла решение - если не будет поставлен вопрос обновления ЦИК, то мы отказываемся голосовать за любой вопрос", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Верховная Рада не смогла уволить членов ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После этого фракция БПП собралась на совещание.

Напомним, Верховная Рада в четверг должна была рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии.

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