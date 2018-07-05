Фракция БПП не будет голосовать в ВР, если не рассмотрят обновления ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Фракция Блок Петра Порошенко не будет голосовать в парламенте, если Верховная Рада не примет решение рассмотреть вопрос обновления состава ЦИК сегодня. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе фракции БПП.
"Фракция БПП единогласно приняла решение - если не будет поставлен вопрос обновления ЦИК, то мы отказываемся голосовать за любой вопрос", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Верховная Рада не смогла уволить членов ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
После этого фракция БПП собралась на совещание.
Напомним, Верховная Рада в четверг должна была рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии.