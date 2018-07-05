Фракція БПП збирається на нараду через зрив оновлення ЦВК

"Зараз фракція (БПП – ред.) збирається для обговорення цієї ситуації (відмову парламенту оновлювати ЦВК – ред.) і будемо вирішувати, як будемо далі сьогодні працювати в сесійній залі", - повідомила І.Луценко.

Як повідомляв УНН, затягування оновлення складу Центральної виборчої комісії було пов’язано з намаганням конструктивно і гладко провести голосування.Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат, представник Президента України у парламенті Ірина Луценко.



Верховна Рада не змогла звільнити членів ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.