Фракция БПП собирается на совещание из-за срыва обновления ЦИК

"Сейчас фракция (БПП - ред.) собирается для обсуждения этой ситуации (отказ парламента обновлять ЦИК - ред.) и будем решать, как будем дальше сегодня работать в сессионном зале", - сообщила И. Луценко.

Как сообщал УНН, затягивание обновление состава Центральной избирательной комиссии было связано с попыткой конструктивно и гладко провести голосование. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко.



Верховная Рада не смогла уволить членов ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов