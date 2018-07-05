Фракция БПП собирается на совещание из-за срыва обновления ЦИК

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 72934 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109869 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130940 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137988 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174050 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154715 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142093 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В парламенте боятся обновить состав Центральной избирательной комиссии и будущих очередных выборов. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас фракция (БПП - ред.) собирается для обсуждения этой ситуации (отказ парламента обновлять ЦИК - ред.) и будем решать, как будем дальше сегодня работать в сессионном зале", - сообщила И. Луценко.

Как сообщал УНН, затягивание обновление состава Центральной избирательной комиссии было связано с попыткой конструктивно и гладко провести голосование. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

Верховная Рада не смогла уволить членов ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов

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