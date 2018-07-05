У Президента пояснили, чому затягувалось оновлення складу ЦВК

“Тривали перемовини не тільки між членами коаліції (щодо оновлення складу ЦВК — ред.), а тривали перемовини між всіма фракціями і групами. Відповідно до статті 6 закону про ЦВК, процедура обговорення кандидатів на оновлення Центральної виборчої комісії передбачена цим законом. Тому таке довге затягування процесу пов’язано з одним — йшов процес консультацій для того, щоб сьогодні голосування відбулося максимально гладко і конструктивно. Тільки пов’язано з цим. Коли ми побачили готовність парламенту голосувати за оновлення ЦВК — такий момент підійшов”, — підкреслила І.Луценко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії та визначитися стосовно законопроекту про блокування сайтів.