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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 91818 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134716 просмотра

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8 марта, 10:25 • 141466 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155931 просмотра

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У Президента объяснили, почему затягивалось обновление состава ЦИК

У Президента объяснили, почему затягивалось обновление состава ЦИК

Киев  •  УНН

 • 9119 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Затягивание обновление состава Центральной избирательной комиссии было связано с попыткой конструктивно и гладко провести голосование. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Продолжались переговоры не только между членами коалиции (по обновлению состава ЦИК - ред.), а продолжались переговоры между всеми фракциями и группами. В соответствии со статьей 6 закона о ЦИК, процедура обсуждения кандидатов на обновление Центральной избирательной комиссии предусмотрена этим законом. Поэтому такое длинное затягивание процесса связано с одним - шел процесс консультаций для того, чтобы сегодня голосование состоялось максимально гладко и конструктивно. Только связано с этим. Когда мы увидели готовность парламента голосовать за обновление ЦИК - такой момент подошел", - подчеркнула И. Луценко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии и определиться относительно законопроекта о блокировании сайтов.

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