Формула миру та зміцнення регіональної безпеки: Сибіга зустрівся зі спікером парламенту Молдови
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся зі Спікером парламенту Молдови Ігорем Гросу. Обговорили просування Формули миру, зміцнення регіональної безпеки та подякували за підтримку України.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч зі Спікером Парламенту Молдови Ігорем Гросу. Говорили про просування Формули миру та зміцнення регіональної безпеки, передає УНН.
"Був радий зустрітися зі Спікером Ігорем Гросу та депутатами Парламенту Молдови.
Підкреслив важливість українсько-молдовської міжпарламентської співпраці у просуванні Формули миру та зміцненні регіональної безпеки.
Висловив вдячність парламенту Молдови за підтримку України", – зазначив глава МЗС у соцмережі Х.
Спільні кроки для вступу в ЄС та протидія російській дезінформації: Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови19.09.24, 18:43 • 16919 переглядiв