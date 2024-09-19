Формула мира и укрепление региональной безопасности: Сибига встретился со спикером парламента Молдовы

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу со Спикером Парламента Молдовы Игорем Гросу. Говорили о продвижении Формулы мира и укреплении региональной безопасности, передает УНН.

"Был рад встретиться со Спикером Игорем Гросу и депутатами Парламента Молдовы.

Подчеркнул важность украинско-молдавского межпарламентского сотрудничества в продвижении Формулы мира и укреплении региональной безопасности.

Выразил благодарность парламенту Молдовы за поддержку Украины", - отметил глава МИД в соцсети Х.

Спільні кроки для вступу в ЄС та протидія російській дезінформації: Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови