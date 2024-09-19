Формула мира и укрепление региональной безопасности: Сибига встретился со спикером парламента Молдовы
Киев • УНН
Андрей Сибига встретился со Спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. Обсудили продвижение Формулы мира, укрепление региональной безопасности и поблагодарили за поддержку Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу со Спикером Парламента Молдовы Игорем Гросу. Говорили о продвижении Формулы мира и укреплении региональной безопасности, передает УНН.
"Был рад встретиться со Спикером Игорем Гросу и депутатами Парламента Молдовы.
Подчеркнул важность украинско-молдавского межпарламентского сотрудничества в продвижении Формулы мира и укреплении региональной безопасности.
Выразил благодарность парламенту Молдовы за поддержку Украины", - отметил глава МИД в соцсети Х.
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