Фонд Вадима Столара запрошує долучатися до безплатної групи психологічної підтримки. Група функціонує у межах проєкту "Підтримка", спрямованого на поліпшення психоемоційного стану українців, що діє вже протягом двох років. За цей час психологи Фонду допомогли 5 групам українців та провели понад 50 індивідуальних консультацій. До онлайн-чату групи долучилося понад 1000 підписників.

"Ми запрошуємо приєднатися до нашої безплатної онлайн-групи психологічної підтримки, заповнивши форму: https://forms.gle/xmq4SiBULDswwHKV6. Тут у супроводі професійного психолога ви зможете подолати негативні емоції, напрацювати стабілізаційну техніку, відновити сили та підняти свою життєву стійкість", – розповіла Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

Окрім груп безоплатної психологічної підтримки, проєкт "Підтримка" містить ще цілу низку ініціатив. Курс "Стійкість" спрямований на психологічну підтримку рідних та близьких українських військовослужбовців. Курс "Про дітей – для мам" допомагає розуміти й виховувати дітей та підлітків. Курс "Психодія" дає практичні навички для підтримки та надання першої психологічної допомоги тим, хто поряд.

Усі ці курси, практичні поради та інший актуальний психологічний контент доступні на безплатному телеграм-каналі "Підтримка" під керівництвом психологів Фонду, до якого можна долучитися за посиланням: https://t.me/pidtrymuu.

"Ми розуміємо, як важливо і як важко українцям підтримувати свої життєві сили та своє емоційне здоров'я під час війни. І прагнемо всіма силами допомогти їм у цьому в межах нашого проєкту "Підтримка", а також всіх його курсів та ініціатив", – сказав Вадим Столар, засновник Фонду.