Фонд Вадима Столара приглашает присоединиться к бесплатной группе психологической поддержки. Группа функционирует в рамках проекта "Поддержка", направленного на улучшение психоэмоционального состояния украинцев, действующего уже в течение двух лет. За это время психологи Фонда помогли 5 группам украинцев и провели более 50 индивидуальных консультаций. К онлайн-чату группы присоединилось более 1000 подписчиков.

"Мы приглашаем присоединиться к нашей бесплатной онлайн-группе психологической поддержки, заполнив форму: https://forms.gle/xmq4SiBULDswwHKV6. Здесь в сопровождении профессионального психолога вы сможете преодолеть негативные эмоции, наработать стабилизационную технику, восстановить силы и поднять свою жизненную устойчивость", - рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Кроме групп бесплатной психологической поддержки, проект "Поддержка" содержит еще целый ряд инициатив. Курс "Устойчивость" направлен на психологическую поддержку родных и близких украинских военнослужащих. Курс "О детях - для мам" помогает понимать и воспитывать детей и подростков. Курс "Психодиагностика" дает практические навыки для поддержки и оказания первой психологической помощи тем, кто рядом.

Все эти курсы, практические советы и другой актуальный психологический контент доступны на бесплатном телеграм-канале "Поддержка" под руководством психологов Фонда, к которому можно присоединиться по ссылке: https://t.me/pidtrymuu.

"Мы понимаем, как важно и как трудно украинцам поддерживать свои жизненные силы и свое эмоциональное здоровье во время войны. И стремимся всеми силами помочь им в этом в рамках нашего проекта "Поддержка", а также всех его курсов и инициатив", - сказал Вадим Столар, основатель Фонда.