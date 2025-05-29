Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійний проєкт для дітей-сиріт
Київ • УНН
Фонд Андрія Матюхи підтримав аукціон для будівництва спортмайданчика для дітей-сиріт з Житомирського будинку дитини. Зібрані кошти підуть на Центр реабілітації та допомоги дітям.
У травні на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського пройшов благодійний аукціон. Його мета — зібрати кошти на будівництво спортивного поля для дітей-сиріт із Житомирського будинку дитини Фонд Андрія Матюхи надав фінансову підтримку організації заходу. Організаторами аукціону також виступили футбольний клуб "Динамо", збірна журналістів України, інформаційне агентство "Центр новин".
Зібрані кошти спрямують на облаштування інфраструктури для Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Житомирі. Проєкт передбачає створення не лише футбольного поля, а й інклюзивного спортивного майданчика. Ним зможуть користуватися не лише вихованці закладу, а й орієнтовно шість тисяч дітей з регіону.
Що представили на аукціоні
Серед лотів були речі, пов’язані з відомими українськими спортсменами:
- футболки з автографами Олександра Зінченка й Іллі Забарного;
- м’ячі з підписами Андрія Шевченка та інших гравців збірної України;
- боксерські рукавички від Віталія Кличка й Олександра Усика;
- кросівка Сергія Стаховського;
- пам’ятна монета від чемпіона світу з боксу.
Матюха Андрій Валерійович, президент фонду, зазначив, що участь у таких ініціативах дозволяє створювати умови для підтримки дітей у складних життєвих обставинах. Коментар було надано у межах пресслужби під час заходу.
Напрями роботи Фонду Андрія Матюхи
Фонд Андрія Матюхи реалізує ініціативи у таких сферах освітні програми, розвиток спорту, підтримка медичних установ, допомога ветеранам, посилення обороноздатності.
Залучення до аукціону стало черговим прикладом підтримки соціальних проєктів. Формат участі — допомога в організації та інформаційне супроводження.