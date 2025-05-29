Фонд Андрея Матюхи поддержал благотворительный проект для детей-сирот
Киев • УНН
Фонд Андрея Матюхи поддержал аукцион для строительства спортплощадки для детей-сирот из Житомирского дома ребенка. Собранные средства пойдут на Центр реабилитации и помощи детям.
В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского прошел благотворительный аукцион. Его цель — собрать средства на строительство спортивного поля для детей-сирот из Житомирского дома ребенка. Фонд Андрея Матюхи оказал финансовую поддержку в организации мероприятия. Организаторами аукциона также выступили футбольный клуб "Динамо", сборная журналистов Украины и информационное агентство "Центр новостей".
Собранные средства направят на обустройство инфраструктуры для Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Проект предусматривает создание не только футбольного поля, но и инклюзивной спортивной площадки. Ей смогут пользоваться не только воспитанники учреждения, но и примерно шесть тысяч детей из региона.
Что представили на аукционе
Среди лотов были предметы, связанные с известными украинскими спортсменами:
- футболки с автографами Александра Зинченко и Ильи Забарного;
- мячи с подписями Андрея Шевченко и других игроков сборной Украины;
- боксерские перчатки от Виталия Кличко и Александра Усика;
- кроссовка Сергея Стаховского;
- памятная монета от чемпиона мира по боксу.
Матюха Андрей Валерьевич, президент фонда, отметил, что участие в таких инициативах позволяет создавать условия для поддержки детей в сложных жизненных обстоятельствах. Комментарий был предоставлен в рамках пресс-службы во время мероприятия.
Направления работы Фонда Андрея Матюхи
Фонд Андрея Матюхи реализует инициативы в следующих сферах: образовательные программы, развитие спорта, поддержка медицинских учреждений, помощь ветеранам, усиление обороноспособности.
Участие в аукционе стало очередным примером поддержки социальных проектов. Формат участия — помощь в организации и информационное сопровождение.