Фонд Андрея Матюхи поддержал благотворительный проект для детей-сирот

В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского прошел благотворительный аукцион. Его цель — собрать средства на строительство спортивного поля для детей-сирот из Житомирского дома ребенка. Фонд Андрея Матюхи оказал финансовую поддержку в организации мероприятия. Организаторами аукциона также выступили футбольный клуб "Динамо", сборная журналистов Украины и информационное агентство "Центр новостей".

Собранные средства направят на обустройство инфраструктуры для Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Проект предусматривает создание не только футбольного поля, но и инклюзивной спортивной площадки. Ей смогут пользоваться не только воспитанники учреждения, но и примерно шесть тысяч детей из региона.

Что представили на аукционе

Среди лотов были предметы, связанные с известными украинскими спортсменами:

футболки с автографами Александра Зинченко и Ильи Забарного;

мячи с подписями Андрея Шевченко и других игроков сборной Украины;

боксерские перчатки от Виталия Кличко и Александра Усика;

кроссовка Сергея Стаховского;

памятная монета от чемпиона мира по боксу.

Матюха Андрей Валерьевич, президент фонда, отметил, что участие в таких инициативах позволяет создавать условия для поддержки детей в сложных жизненных обстоятельствах. Комментарий был предоставлен в рамках пресс-службы во время мероприятия.

Направления работы Фонда Андрея Матюхи

Фонд Андрея Матюхи реализует инициативы в следующих сферах: образовательные программы, развитие спорта, поддержка медицинских учреждений, помощь ветеранам, усиление обороноспособности.

Участие в аукционе стало очередным примером поддержки социальных проектов. Формат участия — помощь в организации и информационное сопровождение.