Фон дер Ляєн поставила під сумнів ефективність принципу одностайності та консенсусу голосування в ЄС

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Голова Єврокомісії закликала змінити систему прийняття рішень через блокування допомоги Україні. Вона вважає повоєнні правила ЄС недієвими сьогодні.

Фон дер Ляєн поставила під сумнів ефективність принципу одностайності та консенсусу голосування в ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на зустрічі послів ЄС у Брюсселі заявила про необхідність радикального перегляду механізмів ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вона поставила під сумнів ефективність традиційної опори блоку на консенсус, натякнувши, що вимога одностайності всіх 27 країн-членів стає перешкодою в умовах сучасних геополітичних викликів. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Голова Єврокомісії наголосила, що нинішня система управління створювалася для зовсім інших історичних реалій, які наразі не відповідають темпам світових змін.

Нам терміново потрібно замислитися над тим, чи наша доктрина, наші інституції та наш процес ухвалення рішень – усі вони розроблені в повоєнному світі стабільності та багатосторонності – встигають за швидкістю змін навколо нас, як у тому, як вони розроблені, так і як вони впроваджуються

– зазначила фон дер Ляєн, додавши, що це "суворе послання і важка розмова".

Проблеми з фінансовою допомогою Україні

Як приклад системної неефективності президентка навела труднощі з виділенням Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, який неодноразово блокувався окремими країнами.

Ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись досягти цього, навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це. Це повертається до того моменту, який я зазначала раніше, щодо того, чи наша система все ще здатна ефективно працювати

– підкреслила вона.

При цьому фон дер Ляєн запевнила, що Київ обов'язково отримає ці кошти, оскільки від цього залежить довіра до ЄС та загальноєвропейська безпека.

Вибір між звичками та майбутнім Європи

На думку очільниці Комісії, кризи в Україні, на Близькому Сході та територіальні претензії США щодо Гренландії є симптомами ширшої проблеми нежиттєздатності старих правил. Вона закликала дипломатів відмовитися від застарілих методів роботи заради збереження суб'єктності союзу.

У часи радикальних змін, як-от наші, ми можемо або чіплятися за те, що колись робило нас сильними, і захищати звички та певність, які історія вже подолала, або ж ми можемо обрати іншу долю для Європи

– підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"08.03.26, 17:18 • 4804 перегляди

Степан Гафтко

