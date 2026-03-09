Фон дер Ляйен поставила под сомнение эффективность принципа единогласия и консенсуса голосования в ЕС
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии призвала изменить систему принятия решений из-за блокирования помощи Украине. Она считает послевоенные правила ЕС недейственными сегодня.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече послов ЕС в Брюсселе, заявила о необходимости радикального пересмотра механизмов принятия внешнеполитических решений. Она поставила под сомнение эффективность традиционной опоры блока на консенсус, намекнув, что требование единогласия всех 27 стран-членов становится препятствием в условиях современных геополитических вызовов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что нынешняя система управления создавалась для совершенно других исторических реалий, которые сейчас не соответствуют темпам мировых изменений.
Нам срочно нужно задуматься над тем, успевает ли наша доктрина, наши институты и наш процесс принятия решений – все они разработаны в послевоенном мире стабильности и многосторонности – за скоростью изменений вокруг нас, как в том, как они разработаны, так и как они внедряются
Проблемы с финансовой помощью Украине
В качестве примера системной неэффективности президент привела трудности с выделением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, который неоднократно блокировался отдельными странами.
Вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь достичь этого, даже после того, как все 27 лидеров согласились на это. Это возвращается к тому моменту, который я отмечала ранее, относительно того, способна ли наша система все еще эффективно работать
При этом фон дер Ляйен заверила, что Киев обязательно получит эти средства, поскольку от этого зависит доверие к ЕС и общеевропейская безопасность.
Выбор между привычками и будущим Европы
По мнению главы Комиссии, кризисы в Украине, на Ближнем Востоке и территориальные претензии США в отношении Гренландии являются симптомами более широкой проблемы нежизнеспособности старых правил. Она призвала дипломатов отказаться от устаревших методов работы ради сохранения субъектности союза.
Во времена радикальных изменений, как наши, мы можем либо цепляться за то, что когда-то делало нас сильными, и защищать привычки и уверенность, которые история уже преодолела, либо же мы можем выбрать другую судьбу для Европы
