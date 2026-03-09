Фон дер Ляйен поставила под сомнение эффективность принципа единогласия и консенсуса голосования в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече послов ЕС в Брюсселе, заявила о необходимости радикального пересмотра механизмов принятия внешнеполитических решений. Она поставила под сомнение эффективность традиционной опоры блока на консенсус, намекнув, что требование единогласия всех 27 стран-членов становится препятствием в условиях современных геополитических вызовов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что нынешняя система управления создавалась для совершенно других исторических реалий, которые сейчас не соответствуют темпам мировых изменений.

Нам срочно нужно задуматься над тем, успевает ли наша доктрина, наши институты и наш процесс принятия решений – все они разработаны в послевоенном мире стабильности и многосторонности – за скоростью изменений вокруг нас, как в том, как они разработаны, так и как они внедряются

В качестве примера системной неэффективности президент привела трудности с выделением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, который неоднократно блокировался отдельными странами.

Вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь достичь этого, даже после того, как все 27 лидеров согласились на это. Это возвращается к тому моменту, который я отмечала ранее, относительно того, способна ли наша система все еще эффективно работать