Фон дер Ляйен поставила под сомнение эффективность принципа единогласия и консенсуса голосования в ЕС

12:46 • 5246 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 12726 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 5160 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 22543 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 23365 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 43385 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63318 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 101735 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55293 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47006 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 28223 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 24702 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 20865 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 27541 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 15390 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 4252 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 15801 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 22556 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 27964 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 101743 просмотра
Музыкант
Андрей Шевченко
Урсула фон дер Ляйен
Алёна Алёна
Владимир Зеленский
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 5988 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 21174 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 25008 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 33593 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 40327 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Золото
Financial Times

Фон дер Ляйен поставила под сомнение эффективность принципа единогласия и консенсуса голосования в ЕС

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Глава Еврокомиссии призвала изменить систему принятия решений из-за блокирования помощи Украине. Она считает послевоенные правила ЕС недейственными сегодня.

Фон дер Ляйен поставила под сомнение эффективность принципа единогласия и консенсуса голосования в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече послов ЕС в Брюсселе, заявила о необходимости радикального пересмотра механизмов принятия внешнеполитических решений. Она поставила под сомнение эффективность традиционной опоры блока на консенсус, намекнув, что требование единогласия всех 27 стран-членов становится препятствием в условиях современных геополитических вызовов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что нынешняя система управления создавалась для совершенно других исторических реалий, которые сейчас не соответствуют темпам мировых изменений.

Нам срочно нужно задуматься над тем, успевает ли наша доктрина, наши институты и наш процесс принятия решений – все они разработаны в послевоенном мире стабильности и многосторонности – за скоростью изменений вокруг нас, как в том, как они разработаны, так и как они внедряются

– отметила фон дер Ляйен, добавив, что это «суровое послание и тяжелый разговор».

Проблемы с финансовой помощью Украине

В качестве примера системной неэффективности президент привела трудности с выделением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, который неоднократно блокировался отдельными странами.

Вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь достичь этого, даже после того, как все 27 лидеров согласились на это. Это возвращается к тому моменту, который я отмечала ранее, относительно того, способна ли наша система все еще эффективно работать

– подчеркнула она.

При этом фон дер Ляйен заверила, что Киев обязательно получит эти средства, поскольку от этого зависит доверие к ЕС и общеевропейская безопасность.

Выбор между привычками и будущим Европы

По мнению главы Комиссии, кризисы в Украине, на Ближнем Востоке и территориальные претензии США в отношении Гренландии являются симптомами более широкой проблемы нежизнеспособности старых правил. Она призвала дипломатов отказаться от устаревших методов работы ради сохранения субъектности союза.

Во времена радикальных изменений, как наши, мы можем либо цепляться за то, что когда-то делало нас сильными, и защищать привычки и уверенность, которые история уже преодолела, либо же мы можем выбрать другую судьбу для Европы

– подытожила Урсула фон дер Ляйен.

Фицо угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины и едет в Брюссель из-за остановки нефтепровода "Дружба"08.03.26, 17:18 • 4812 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Гренландия
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина