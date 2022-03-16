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Fitch: виплата рублями купонів євробондів рф після пільгового періоду вважатиметься дефолтом

Fitch: виплата рублями купонів євробондів рф після пільгового періоду вважатиметься дефолтом

Київ • УНН

 • 99405 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Якщо росія проведе виплати у рублях російських купонів єврооблігацій у доларах США, які підлягають сплаті 16 березня, це становитиме суверенний дефолт після закінчення пільгового періоду. Такий коментар опублікувала рейтингова група Fitch Ratings, повідомляє УНН.

Деталі

За даними Reuters, росія має здійснити дві виплати за купонами у твердій валюті на суму майже 117 мільйонів доларів. Якщо її здійснять у рублях, зауважують у Fitch, рейтинги проблемних випусків знизять до “D” (дефолт), а LT FC IDR - до “обмежений дефолт” після закінчення 30-денного пільгового періоду.

Компанія також повідомила, що рейтинг “С” в національній валюті росії відповідає тому, що інвесторам-нерезидентам не надали кредити за купонами ОФЗ у місцевій валюті, що мали бути погашеними 2 березня.

“Ми розуміємо, що мінфін росії здійснював ці купонні виплати по ОФЗ 2024 року в національний розрахунковий депозитарій, але вони не були виплачені іноземним інвесторам через обмеження центрального банку росії. Це вважатиметься дефолтом, якщо не буде виправлено протягом 30 днів після настання платежу”, - йдеться у заяві.

Раніше

Bloomberg описав сценарій дефолту росії, за яким сьогодні настає ключовий момент. Все тому, що цього дня рф має виплатити відсотки за доларовими облігаціями, і те, що буде з виплатами, може спровокувати дефолт.

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