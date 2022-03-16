Fitch: виплата рублями купонів євробондів рф після пільгового періоду вважатиметься дефолтом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Якщо росія проведе виплати у рублях російських купонів єврооблігацій у доларах США, які підлягають сплаті 16 березня, це становитиме суверенний дефолт після закінчення пільгового періоду. Такий коментар опублікувала рейтингова група Fitch Ratings, повідомляє УНН.
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За даними Reuters, росія має здійснити дві виплати за купонами у твердій валюті на суму майже 117 мільйонів доларів. Якщо її здійснять у рублях, зауважують у Fitch, рейтинги проблемних випусків знизять до “D” (дефолт), а LT FC IDR - до “обмежений дефолт” після закінчення 30-денного пільгового періоду.
Компанія також повідомила, що рейтинг “С” в національній валюті росії відповідає тому, що інвесторам-нерезидентам не надали кредити за купонами ОФЗ у місцевій валюті, що мали бути погашеними 2 березня.
“Ми розуміємо, що мінфін росії здійснював ці купонні виплати по ОФЗ 2024 року в національний розрахунковий депозитарій, але вони не були виплачені іноземним інвесторам через обмеження центрального банку росії. Це вважатиметься дефолтом, якщо не буде виправлено протягом 30 днів після настання платежу”, - йдеться у заяві.
Раніше
Bloomberg описав сценарій дефолту росії, за яким сьогодні настає ключовий момент. Все тому, що цього дня рф має виплатити відсотки за доларовими облігаціями, і те, що буде з виплатами, може спровокувати дефолт.