Fitch: выплата рублями купонов евробондов рф после льготного периода будет считаться дефолтом

Детали

По данным Reuters, россия должна совершить две выплаты по купонам в твердой валюте на сумму почти 117 миллионов долларов. Если ее осуществят в рублях, отмечают в Fitch, рейтинги проблемных выпусков снизят до “D” (дефолт), а LT FC IDR - до “ограниченного дефолта” по истечении 30-дневного льготного периода.

Компания также сообщила, что рейтинг "С" в национальной валюте России соответствует тому, что инвесторам-нерезидентам не предоставили кредиты по купонам ОФЗ в местной валюте, которые должны были быть погашены 2 марта.

“Мы понимаем, что минфин россии осуществлял эти купонные выплаты по ОФЗ 2024 года в национальный расчетный депозитарий, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений центрального банка россии. Это будет считаться дефолтом, если не будет исправлено в течение 30 дней после наступления платежа”, - говорится в заявлении.

Ранее

Bloomberg описал сценарий дефолта россии, по которому сегодня наступает ключевой момент. Все потому, что в этот день рф должна выплатить проценты по долларовым облигациям, и то, что будет с выплатами, может спровоцировать дефолт.