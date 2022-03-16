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Fitch: выплата рублями купонов евробондов рф после льготного периода будет считаться дефолтом

Fitch: выплата рублями купонов евробондов рф после льготного периода будет считаться дефолтом

Киев • УНН

 • 99399 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Если россия проведет выплаты в рублях российских купонов еврооблигаций в долларах США, подлежащих уплате 16 марта, это составит суверенный дефолт по истечении льготного периода. Такой комментарий опубликовала рейтинговая группа Fitch Ratings, сообщает УНН.

Детали

По данным Reuters, россия должна совершить две выплаты по купонам в твердой валюте на сумму почти 117 миллионов долларов. Если ее осуществят в рублях, отмечают в Fitch, рейтинги проблемных выпусков снизят до “D” (дефолт), а LT FC IDR - до “ограниченного дефолта” по истечении 30-дневного льготного периода.

Компания также сообщила, что рейтинг "С" в национальной валюте России соответствует тому, что инвесторам-нерезидентам не предоставили кредиты по купонам ОФЗ в местной валюте, которые должны были быть погашены 2 марта.

“Мы понимаем, что минфин россии осуществлял эти купонные выплаты по ОФЗ 2024 года в национальный расчетный депозитарий, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений центрального банка россии. Это будет считаться дефолтом, если не будет исправлено в течение 30 дней после наступления платежа”, - говорится в заявлении.

Ранее

Bloomberg описал сценарий дефолта россии, по которому сегодня наступает ключевой момент. Все потому, что в этот день рф должна выплатить проценты по долларовым облигациям, и то, что будет с выплатами, может спровоцировать дефолт.

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