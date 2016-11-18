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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Fitch підвищило рейтинги Києва до "В-" з "СС"

Fitch підвищило рейтинги Києва до "В-" з "СС"

Київ • УНН

 • 12375 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рейтингове агентство Fitch підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента Києва в іноземній і національній валютах до "В-" з "СС" з "стабільним" прогнозом. Про це повідомляється в прес-релізі агентства, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Підвищення рейтингів відбулося слідом за повною виплатою Києвом за національними облігаціями серії G 10 листопада 2016 року, а також після підвищення 12 листопада 2016 року суверенного рейтингу України до аналогічного рівня "В-" з "ССС" зі "стабільним" прогнозом.

Нагадаємо, у вересні Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній і національній валютах до "СС" з "ССС".

Українські Національні Новини

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