Fitch підвищило рейтинги Києва до "В-" з "СС"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рейтингове агентство Fitch підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента Києва в іноземній і національній валютах до "В-" з "СС" з "стабільним" прогнозом. Про це повідомляється в прес-релізі агентства, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Підвищення рейтингів відбулося слідом за повною виплатою Києвом за національними облігаціями серії G 10 листопада 2016 року, а також після підвищення 12 листопада 2016 року суверенного рейтингу України до аналогічного рівня "В-" з "ССС" зі "стабільним" прогнозом.
Нагадаємо, у вересні Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній і національній валютах до "СС" з "ССС".