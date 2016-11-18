Fitch повысило рейтинги Киева до "В-" с "СС"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах до "В-" с "СС" со "стабильным" прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Повышение рейтингов произошло вслед за полной выплатой Киевом по национальным облигациям серии G 10 ноября 2016 года, а также после повышения 12 ноября 2016 года суверенного рейтинга Украины до аналогичного уровня "В-" с "ССС" со "стабильным" прогнозом.
Напомним, в сентябре Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах до "СС" с "ССС".