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15 марта, 19:03 • 108248 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147399 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126023 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119375 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106250 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95618 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126188 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Fitch повысило рейтинги Киева до "В-" с "СС"

Fitch повысило рейтинги Киева до "В-" с "СС"

Киев • УНН

 • 12366 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах до "В-" с "СС" со "стабильным" прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Повышение рейтингов произошло вслед за полной выплатой Киевом по национальным облигациям серии G 10 ноября 2016 года, а также после повышения 12 ноября 2016 года суверенного рейтинга Украины до аналогичного уровня "В-" с "ССС" со "стабильным" прогнозом.

Напомним, в сентябре Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах до "СС" с "ССС".

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