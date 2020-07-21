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Фірташівський ексменеджмент ЗТМК залишив заводу більш ніж 1,5 млрд грн боргів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Екс-менеджмент ТОВ "ЗТМК" на чолі з Володимиром Сивак, підконтрольний олігархові Дмитру Фірташу, залишив підприємству заборгованості перед постачальниками електроенергії на суму 1,49 млрд грн, 140 млн грн за постачання сировини і 32 млн грн боргів із заробітних плат. При цьому продукція підприємства продавалася підконтрольним компаніям-прокладкам за заниженими цінами. Про це йдеться в статті на порталі " Вести ".

"Ще в 2010 році олігарх Дмитро Фірташ і його менеджер Володимир Сивак отримали повний контроль над ЗТМК. Щомісячний обсяг виробництва підприємства на той момент складав 850 тонн, працювало 28 електролізерів, а приміщення Комбінату були капітально відремонтовані", - пише автор.

Умовою передачі комбінату в управління Tolexis Trading Limited Фірташа було інвестування додаткових 110 млн дол. В модернізацію підприємства і погашення заборгованості за електроенергію в розмірі 385 млн грн.

"Інвестиційні 110 млн дол. Використовувалися не за призначенням, за що Володимир Сивак навіть став фігурантом кримінальної переслідування. У 2016 році НАБУ затримало його за підозрою в розтраті 492 мільйонів інвестиційних гривень. Більш того борги підприємства по зарплаті і за електроенергію збільшилися в рази", - йдеться в матеріалі.

Так, на момент вступу на посаду нового директора ЗТМК Сергія Лубеннікова, призначеного 4 червня, борги за електроенергію ЗТМК перед "Запоріжжяобленерго", "Укрінтеренерго" і "Запорожелектропостачання" виросли майже до 1,5 млрд грн, накопичилися заборгованості за сировину і виплати заробітних плат .

У день призначення Лубеннікова "Запоріжжяобленерго" відключило ЗТМК від електропостачання, були арештовані рахунки підприємства, включаючи спецрахунок для виплати зарплат і податків.

"Але Фірташу за активного сприяння ручного менеджера Сивака мало було вганяти Комбінат в борги. У потрібні кишені йшла і прибуток підприємства. Вироблена ЗТМК продукція розпродавалася фірмам-прокладкам фактично за безцінь. У період з 2015 по 2018 рр основними покупцями титану були: Tolexis International Limited , Тоlexis Enterprise AG, Titanium Standard Limited, ПрАТ "Юкрейн Кемікал Продактс", ТОВ "Титан України", ТОВ "Інститут гірничо-хімічної промисловості". Всі шість мають пряме відношення до групи Дмитра Фірташа ", - підкреслюється в статті.

Утримати ЗТМК від зупинки вдалося тільки завдяки підтримці з боку Фонду державного майна України, який сприяє забезпеченню безперебійних поставок сировини з боку ОГХК. Нове керівництво ЗТМК веде активну роботу над реструктуризацією заборгованості за електроенергію, а також домагається зняття арешту рахунків компанії. Вже незабаром підприємство зможе запрацювати на повну потужність.

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