Фирташевский экс-менеджмент ЗТМК оставил заводу больше 1,5 млрд грн долгов - СМИ

"Еще в 2010 году олигарх Дмитрий Фирташ и его менеджер Владимир Сивак получили полный контроль над ЗТМК. Ежемесячный объем производства предприятия на тот момент составлял 850 тонн, работало 28 электролизеров, а помещения Комбината были капитально отремонтированы", - пишет автор.

Условием передачи комбината в управление Tolexis Trading Limited Фирташа было инвестирование дополнительных 110 млн долл. в модернизацию предприятия и погашение задолженности за электроэнергию в размере 385 млн грн.

"Инвестиционные 110 млн долл. использовались не по назначению, за что Владимир Сивак даже стал фигурантом уголовного преследования. В 2016 году НАБУ задержало его по подозрению в растрате 492 миллионов инвестиционных гривен. Более того долги предприятия по зарплате и за электроэнергию увеличились в разы", - говорится в материале.

Так, на момент вступления в должность нового директора ЗТМК Сергея Лубенникова, назначенного 4 июня, долги за электроэнергию ЗТМК перед "Запорожьеоблэнерго", "Укринтерэнерго" и "Запорожэлектропостачання" выросли почти до 1,5 млрд грн, накопились задолженности за сырье и выплаты заработных плат.

В день назначения Лубенникова "Запорожьеоблэнерго" отключило ЗТМК от электроснабжения, были арестованы счета предприятия, включая спецсчет для выплаты зарплат и налогов.

"Но Фирташу при активном содействии ручного менеджера Сивака мало было вгонять Комбинат в долги. В нужные карманы уходила и прибыль предприятия. Производимая ЗТМК продукция распродавалась фирмам-прокладкам фактически за бесценок. В период с 2015 по 2018 гг основными покупателями титана были: Tolexis International Limited, Тоlexis Enterprise AG, Titanium Standard Limited, ЧАО "Юкрейн Кемикал Продактс", ООО "Титан Украины", ООО "Институт горно-химической промышленности". Все шесть имеют прямое отношение к группе Дмитрия Фирташа", - подчеркивается в статье.

Удержать ЗТМК от остановки удалось только благодаря поддержке со стороны Фонда государственного имущества Украины, содействующего обеспечению бесперебойных поставок сырья со стороны ОГХК. Новое руководство ЗТМК ведет активную работу над реструктуризацией задолженности за электроэнергию, а также добивается снятия ареста счетов компании. Уже вскоре предприятие сможет заработать на полную мощность.