Фінляндія радикально посилює правила отримання постійної посвідки на проживання з 2026 року

12:03 • 13438 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 13525 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 18019 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 13003 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 15519 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21426 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37342 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52772 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 83104 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 45041 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 34535 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 19082 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 13395 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 10502 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 7282 перегляди
Публікації
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 390 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 13428 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 18000 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 83096 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 62393 перегляди
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Рафаель Гроссі
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Одеська область
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 10609 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 13500 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 22459 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24781 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 47266 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Фінляндія радикально посилює правила отримання постійної посвідки на проживання з 2026 року

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Фінське МВС оголосило про посилення критеріїв для отримання постійної посвідки на проживання, що набудуть чинності з 8 січня 2026 року. Зміни включають подовження терміну проживання до шести років, обов'язкове володіння державною мовою та стабільний трудовий стаж.

Фінляндія радикально посилює правила отримання постійної посвідки на проживання з 2026 року

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії оголосило про впровадження суворіших критеріїв для іноземців, які претендують на постійну посвідку на проживання. Нові правила набудуть чинності 8 січня 2026 року. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Основні зміни стосуються термінів перебування в країні, рівня володіння державною мовою та наявності стабільного трудового стажу.

Нові вимоги до термінів та інтеграції

Головною зміною у Законі про іноземців є подовження необхідного терміну проживання в країні з чотирьох до шести років. Крім того, обов'язковою умовою стає економічна та мовна інтеграція заявника.

Відповідно до урядової програми від заявників вимагатиметься дотримання правил суспільства, а також робота та вивчення мови 

– прокоментувала нововведення міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

У роз'ясненні профільного відомства уточнюється: "Заявникам, які проживають у Фінляндії шість років, може бути видано посвідку на постійне проживання за умови, що вони володіють фінською або шведською мовою на задовільному рівні та працюють у Фінляндії не менше двох років".

Винятки та додаткові обмеження

Для певних категорій заявників збережеться можливість отримати постійний статус після чотирьох років проживання, проте умови стали жорсткішими. 

росія очолила антирейтинг найбільш небезпечних країн світу за версією Global Peace Index 2025, Україна на другому місці16.12.25, 15:57 • 3212 переглядiв

Це можливо лише у разі підтвердженого річного доходу від 40 000 євро, наявності визнаного у Фінляндії ступеня магістра та дворічного досвіду роботи, або при високому рівні володіння державною мовою та трирічному трудовому стажі.

Окрему увагу МВС приділяє соціальній відповідальності заявників.

Якщо заявники відповідають вимогам до трудового стажу, від них також вимагатиметься, щоб вони користувалися допомогою по безробіттю або соціальною допомогою не більше трьох місяців 

– йдеться у повідомленні.

Крім того, будь-яке засудження до тюремного ув’язнення автоматично обнуляє термін проживання. Після відбуття покарання іноземець змушений буде починати відлік шестирічного терміну перебування в країні спочатку.

Східний фланг ЄС починає роботу над матеріальною обороною проти росії: Фінляндія скликає саміт14.12.25, 18:41 • 5944 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Фінляндія
Україна