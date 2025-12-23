Фінляндія радикально посилює правила отримання постійної посвідки на проживання з 2026 року
Фінське МВС оголосило про посилення критеріїв для отримання постійної посвідки на проживання, що набудуть чинності з 8 січня 2026 року. Зміни включають подовження терміну проживання до шести років, обов'язкове володіння державною мовою та стабільний трудовий стаж.
Міністерство внутрішніх справ Фінляндії оголосило про впровадження суворіших критеріїв для іноземців, які претендують на постійну посвідку на проживання. Нові правила набудуть чинності 8 січня 2026 року. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Основні зміни стосуються термінів перебування в країні, рівня володіння державною мовою та наявності стабільного трудового стажу.
Нові вимоги до термінів та інтеграції
Головною зміною у Законі про іноземців є подовження необхідного терміну проживання в країні з чотирьох до шести років. Крім того, обов'язковою умовою стає економічна та мовна інтеграція заявника.
Відповідно до урядової програми від заявників вимагатиметься дотримання правил суспільства, а також робота та вивчення мови
У роз'ясненні профільного відомства уточнюється: "Заявникам, які проживають у Фінляндії шість років, може бути видано посвідку на постійне проживання за умови, що вони володіють фінською або шведською мовою на задовільному рівні та працюють у Фінляндії не менше двох років".
Винятки та додаткові обмеження
Для певних категорій заявників збережеться можливість отримати постійний статус після чотирьох років проживання, проте умови стали жорсткішими.
Це можливо лише у разі підтвердженого річного доходу від 40 000 євро, наявності визнаного у Фінляндії ступеня магістра та дворічного досвіду роботи, або при високому рівні володіння державною мовою та трирічному трудовому стажі.
Окрему увагу МВС приділяє соціальній відповідальності заявників.
Якщо заявники відповідають вимогам до трудового стажу, від них також вимагатиметься, щоб вони користувалися допомогою по безробіттю або соціальною допомогою не більше трьох місяців
Крім того, будь-яке засудження до тюремного ув’язнення автоматично обнуляє термін проживання. Після відбуття покарання іноземець змушений буде починати відлік шестирічного терміну перебування в країні спочатку.
