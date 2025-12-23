$42.150.10
Финляндия радикально ужесточает правила получения постоянного вида на жительство с 2026 года

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Финское МВД объявило об ужесточении критериев для получения постоянного вида на жительство, которые вступят в силу с 8 января 2026 года. Изменения включают продление срока проживания до шести лет, обязательное владение государственным языком и стабильный трудовой стаж.

Финляндия радикально ужесточает правила получения постоянного вида на жительство с 2026 года

Министерство внутренних дел Финляндии объявило о введении более строгих критериев для иностранцев, претендующих на постоянный вид на жительство. Новые правила вступят в силу 8 января 2026 года. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Основные изменения касаются сроков пребывания в стране, уровня владения государственным языком и наличия стабильного трудового стажа.

Новые требования к срокам и интеграции

Главным изменением в Законе об иностранцах является продление необходимого срока проживания в стране с четырех до шести лет. Кроме того, обязательным условием становится экономическая и языковая интеграция заявителя.

В соответствии с правительственной программой от заявителей будет требоваться соблюдение правил общества, а также работа и изучение языка 

– прокомментировала нововведения министр внутренних дел Мари Рантанен.

В разъяснении профильного ведомства уточняется: "Заявителям, проживающим в Финляндии шесть лет, может быть выдан вид на постоянное проживание при условии, что они владеют финским или шведским языком на удовлетворительном уровне и работают в Финляндии не менее двух лет".

Исключения и дополнительные ограничения

Для определенных категорий заявителей сохранится возможность получить постоянный статус после четырех лет проживания, однако условия стали жестче. 

Это возможно только в случае подтвержденного годового дохода от 40 000 евро, наличия признанной в Финляндии степени магистра и двухлетнего опыта работы, или при высоком уровне владения государственным языком и трехлетнем трудовом стаже.

Отдельное внимание МВД уделяет социальной ответственности заявителей.

Если заявители соответствуют требованиям к трудовому стажу, от них также будет требоваться, чтобы они пользовались пособием по безработице или социальной помощью не более трех месяцев 

– говорится в сообщении.

Кроме того, любое осуждение к тюремному заключению автоматически обнуляет срок проживания. После отбытия наказания иностранец вынужден будет начинать отсчет шестилетнего срока пребывания в стране сначала.

