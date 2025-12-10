Фінансова кар’єра без привʼязки до столиці: як "МХП-Сервіс" у Черкасах ламає стереотипи

$42.180.11
49.090.07
ukenru
14:44 • 426 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 3980 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 11089 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13091 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 16941 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15046 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13468 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 23060 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 16902 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27443 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 23363 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 22693 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 13404 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 15924 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 6984 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 6450 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 16934 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 23059 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 38236 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 72245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрюс Кубілюс
Кір Стармер
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 3662 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 4602 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 4680 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 7054 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 22731 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Опалення

Фінансова кар’єра без привʼязки до столиці: як "МХП-Сервіс" у Черкасах ламає стереотипи

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Фінансовий хаб МХП у Черкасах, "МХП-Сервіс", налічує близько 800 фахівців, які обслуговують понад сотню підприємств в Україні та за кордоном. Директор Михайло Теслевич зазначає, що якість завдань у регіональному хабі не поступається столичним, пропонуючи стабільну команду та комфортне місто для життя.

Фінансова кар’єра без привʼязки до столиці: як "МХП-Сервіс" у Черкасах ламає стереотипи

Довгий час вважалося, що успішний старт у фінансовій сфері можливий лише у Києві. Великі офіси, складні системи та міжнародні процеси — усе нібито зосереджено в столиці. Але сучасний ринок доводить: професійний розвиток доступний і в регіонах. Один із найяскравіших прикладів — фінансовий хаб МХП у Черкасах - "МХП-Сервіс" - де працює близько 800 фахівців різних напрямів, передає УНН із посиланням на прес-службу МХП.

Деталі

"МХП-Сервіс" — внутрішній фінансовий центр МХП, що супроводжує понад сотню підприємств в Україні та за кордоном. Команди беруть участь у міжнародних аудиторських процесах, формують управлінську звітність, адмініструють податки, планують бюджети та підтримують стратегічні рішення компанії.

У МХП фінансист — це в першу чергу партнер для бізнесу, який допомагає ухвалювати рішення на основі даних, шукає нові підходи й пропонує рішення там, де стандартних інструментів уже недостатньо

- пояснює директор хабу Михайло Теслевич.

У компанії формується сучасна фінансова культура, де аналітика, автоматизація та стратегічне мислення — ключові компетенції. Молоді фахівці отримують реальні задачі, працюють із наставниками та швидко занурюються в логіку бізнесу.

Попри стереотипи, якість задач у регіональному хабі не поступається столичним. Фахівці працюють з міжнародними командами, мають доступ до сучасних інструментів та беруть участь у проєктах, що охоплюють усю компанію.

У Черкасах ми маємо стабільну команду, низьку плинність кадрів, чудову логістику та комфортне місто для життя. Це дає змогу людям зосередитися на роботі, не витрачаючи години на дорогу чи стрес від темпу мегаполісу

- наголошує Теслевич.

Все більше фахівців, які працювали в київських офісах, повертаються до Черкас і продовжують розвиватися без втрати можливостей.

Місцеві студенти та випускники можуть розпочати кар’єру у великій міжнародній компанії без переїзду. У "МХП-Сервіс" відкриті двері для людей з базовими знаннями, уважністю та бажанням вчитися.

Не бійтеся починати з малого. Сучасний фінансист має бути не лише сильним у цифрах, а й у спілкуванні, вміти пояснювати складне просто. Якщо хочеш — навчишся. Ми допомагаємо кожному, хто має мотивацію рости

- радить Теслевич.

"МХП-Сервіс" — це центр росту для всього МХП. Тут проводять регулярні кар’єрні розмови, навчання, працює менторство та система переходів між напрямами. Лише за минулий рік 25 працівників отримали підвищення — від бухгалтерських посад до керівних позицій.

Сьогодні фінансова кар’єра не прив’язана до столиці. Черкаси стають комфортним місцем для професійного розвитку, де можна працювати за міжнародними стандартами, брати участь у масштабних проєктах і зберігати баланс життя.

Актуальні вакансії — тут:

https://mhp4u.com.ua/mhp-life/mhp-service?utm_source=press&utm_medium=dzvin&utm_campaign=pr%E2%80%A6

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаНовини Бізнесу
Техніка
Тренд
ПрАТ МХП
Україна
Черкаси
Київ