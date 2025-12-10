Финансовая карьера без привязки к столице: как "МХП-Сервис" в Черкассах ломает стереотипы

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 2108 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 7964 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 11216 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 13538 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12865 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 21479 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16755 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27306 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42160 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41555 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35397 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 21712 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20640 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 11780 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 14272 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 3782 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 21482 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35830 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 70794 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53446 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Виктор Ляшко
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 2572 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 3628 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 3712 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 6106 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20936 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЧатГПТ
Отопление
Фильм

Финансовая карьера без привязки к столице: как "МХП-Сервис" в Черкассах ломает стереотипы

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Финансовый хаб МХП в Черкассах, "МХП-Сервис", насчитывает около 800 специалистов, обслуживающих более сотни предприятий в Украине и за рубежом. Директор Михаил Теслевич отмечает, что качество задач в региональном хабе не уступает столичным, предлагая стабильную команду и комфортный город для жизни.

Финансовая карьера без привязки к столице: как "МХП-Сервис" в Черкассах ломает стереотипы

Долгое время считалось, что успешный старт в финансовой сфере возможен только в Киеве. Крупные офисы, сложные системы и международные процессы — все якобы сосредоточено в столице. Но современный рынок доказывает: профессиональное развитие доступно и в регионах. Один из самых ярких примеров — финансовый хаб МХП в Черкассах - "МХП-Сервис" - где работает около 800 специалистов разных направлений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.

Детали

"МХП-Сервис" — внутренний финансовый центр МХП, сопровождающий более сотни предприятий в Украине и за рубежом. Команды участвуют в международных аудиторских процессах, формируют управленческую отчетность, администрируют налоги, планируют бюджеты и поддерживают стратегические решения компании.

В МХП финансист — это в первую очередь партнер для бизнеса, который помогает принимать решения на основе данных, ищет новые подходы и предлагает решения там, где стандартных инструментов уже недостаточно

- объясняет директор хаба Михаил Теслевич.

В компании формируется современная финансовая культура, где аналитика, автоматизация и стратегическое мышление — ключевые компетенции. Молодые специалисты получают реальные задачи, работают с наставниками и быстро погружаются в логику бизнеса.

Несмотря на стереотипы, качество задач в региональном хабе не уступает столичным. Специалисты работают с международными командами, имеют доступ к современным инструментам и участвуют в проектах, охватывающих всю компанию.

В Черкассах у нас стабильная команда, низкая текучесть кадров, отличная логистика и комфортный город для жизни. Это позволяет людям сосредоточиться на работе, не тратя часы на дорогу или стресс от темпа мегаполиса

- подчеркивает Теслевич.

Все больше специалистов, работавших в киевских офисах, возвращаются в Черкассы и продолжают развиваться без потери возможностей.

Местные студенты и выпускники могут начать карьеру в крупной международной компании без переезда. В "МХП-Сервис" открыты двери для людей с базовыми знаниями, внимательностью и желанием учиться.

Не бойтесь начинать с малого. Современный финансист должен быть не только сильным в цифрах, но и в общении, уметь объяснять сложное просто. Если хочешь — научишься. Мы помогаем каждому, кто имеет мотивацию расти

- советует Теслевич.

"МХП-Сервис" — это центр роста для всего МХП. Здесь проводят регулярные карьерные беседы, обучение, работает менторство и система переходов между направлениями. Только за прошлый год 25 сотрудников получили повышение — от бухгалтерских должностей до руководящих позиций.

Сегодня финансовая карьера не привязана к столице. Черкассы становятся комфортным местом для профессионального развития, где можно работать по международным стандартам, участвовать в масштабных проектах и сохранять баланс жизни.

Актуальные вакансии — здесь:

https://mhp4u.com.ua/mhp-life/mhp-service?utm_source=press&utm_medium=dzvin&utm_campaign=pr%E2%80%A6

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаНовости Бизнеса
Техника
Тренд
ПрАО МХП
Украина
Черкассы
Киев