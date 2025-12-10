Финансовая карьера без привязки к столице: как "МХП-Сервис" в Черкассах ломает стереотипы

Долгое время считалось, что успешный старт в финансовой сфере возможен только в Киеве. Крупные офисы, сложные системы и международные процессы — все якобы сосредоточено в столице. Но современный рынок доказывает: профессиональное развитие доступно и в регионах. Один из самых ярких примеров — финансовый хаб МХП в Черкассах - "МХП-Сервис" - где работает около 800 специалистов разных направлений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.

Детали

"МХП-Сервис" — внутренний финансовый центр МХП, сопровождающий более сотни предприятий в Украине и за рубежом. Команды участвуют в международных аудиторских процессах, формируют управленческую отчетность, администрируют налоги, планируют бюджеты и поддерживают стратегические решения компании.

В МХП финансист — это в первую очередь партнер для бизнеса, который помогает принимать решения на основе данных, ищет новые подходы и предлагает решения там, где стандартных инструментов уже недостаточно - объясняет директор хаба Михаил Теслевич.

В компании формируется современная финансовая культура, где аналитика, автоматизация и стратегическое мышление — ключевые компетенции. Молодые специалисты получают реальные задачи, работают с наставниками и быстро погружаются в логику бизнеса.

Несмотря на стереотипы, качество задач в региональном хабе не уступает столичным. Специалисты работают с международными командами, имеют доступ к современным инструментам и участвуют в проектах, охватывающих всю компанию.

В Черкассах у нас стабильная команда, низкая текучесть кадров, отличная логистика и комфортный город для жизни. Это позволяет людям сосредоточиться на работе, не тратя часы на дорогу или стресс от темпа мегаполиса - подчеркивает Теслевич.

Все больше специалистов, работавших в киевских офисах, возвращаются в Черкассы и продолжают развиваться без потери возможностей.

Местные студенты и выпускники могут начать карьеру в крупной международной компании без переезда. В "МХП-Сервис" открыты двери для людей с базовыми знаниями, внимательностью и желанием учиться.

Не бойтесь начинать с малого. Современный финансист должен быть не только сильным в цифрах, но и в общении, уметь объяснять сложное просто. Если хочешь — научишься. Мы помогаем каждому, кто имеет мотивацию расти - советует Теслевич.

"МХП-Сервис" — это центр роста для всего МХП. Здесь проводят регулярные карьерные беседы, обучение, работает менторство и система переходов между направлениями. Только за прошлый год 25 сотрудников получили повышение — от бухгалтерских должностей до руководящих позиций.

Сегодня финансовая карьера не привязана к столице. Черкассы становятся комфортным местом для профессионального развития, где можно работать по международным стандартам, участвовать в масштабных проектах и сохранять баланс жизни.

Актуальные вакансии — здесь:

https://mhp4u.com.ua/mhp-life/mhp-service?utm_source=press&utm_medium=dzvin&utm_campaign=pr%E2%80%A6