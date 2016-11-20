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Фільтраційна водна станція в Авдіївці не працювала через пошкодження ЛЕП

Фільтраційна водна станція в Авдіївці не працювала через пошкодження ЛЕП

Київ • УНН

 • 10413 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вчора на Донеччині була пошкоджена лінія електропередач, яка живить фільтраційну водну станцію в Авдіївці. Через це станція перестала подавати воду в місто. Про це кореспонденту УНН розповілв глава військово-цивільної адміністрації Авдіївки Пало Малихін.

Як повідомив УНН спікер ГУНП в Донецькій області Дмитро Єрошенко, лінія електропередач знаходиться в сірій зоні.

"Коли точно вчора стався обстріл, сказати неможливо, тому що лінія електропередач знаходиться у сірій зоні, де постійно ведуться бойові дії. В результаті цього станція перестала подавати воду в Авдіївку", - розповів Д.Єрошенко.

Але вже сьогодні, за словами П.Малихіна, лінію електропередач відновили. Цікаво, що ремонт проходив як українською стороною, так і з іншого боку фронту. Ремонт провели під наглядом місії ОБСЄ з обох сторін.

На цей момент вода заповнюється в резервуари, тому подача почнеться завтра з ранку.

Оскільки ЛЕП пошкоджена в сірій зоні, слідчо-оперативна група не могла виїхати на місце події і не змогла зафіксувати цей обстріл як теракт.

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