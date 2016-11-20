Фильтрационная водная станция в Авдеевке не работала из-за повреждения ЛЭП
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера в Донецкой области была повреждена линия электропередач, которая питает фильтрационную водную станцию в Авдеевке. Поэтому станция перестала подавать воду в город. Об этом корреспонденту УНН рассказал глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.
Как сообщил УНН спикер ГУНП в Донецкой области Дмитрий Ерошенко, линия электропередач находится в серой зоне.
"Когда точно вчера произошел обстрел, сказать невозможно, так как линия электропередач находится в серой зоне, где постоянно ведутся боевые действия. В результате этого станция перестала подавать воду в Авдеевку", - рассказал Д.Ерошенко.
Но уже сегодня, по словам П.Малыхина, линию электропередач восстановили. Интересно, что ремонт осуществлялся как украинской стороной, так и с другой стороны фронта. Ремонт провели под наблюдением миссии ОБСЕ с обеих сторон.
На данный момент вода заполняется в резервуары, поэтому подача начнется завтра утром.
Поскольку ЛЭП повреждена в серой зоне, следственно-оперативная группа не могла выехать на место происшествия и не смогла зафиксировать этот обстрел как теракт.