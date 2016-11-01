Фільм про дітей із синдромом Дауна показали в Одесі

“В Україні близько 15 тис. осіб із синдромом Дауна, майже 8 тис. з них — діти, “сонячні діти”. В Одесі їх — не менше 300. Вчора в цьому місті відбувся показ фільму “Ти де/я тут”, знятий за підтримки Фонду Сергія Арбузова “Шлях Добра” спільно з благодійною організацією допомоги дітям з синдромом Дауна “Сонячні діти”, — написав він.

С.Арбузов також відзначив, що активно допомагає фонду “Шлях Добра” і, звичайно, він не міг оминути увагою цей фільм.

“Стрічку режисера Максима Карасьова, в якій головні ролі грали не професійні актори, а „сонячні діти“ і жителі міста, зняли в Одесі всього за добу. Ідея полягала в тому, щоб показати 5 історій з життя людей з синдромом Дауна, як якби у нас було суспільство, в якому такі люди могли обходитися без постійної опіки батьків. До того ж, творці фільму постаралися реалізувати давні і такі прості мрії героїв, звичні для звичайних людей: похід в ресторан і в нічний клуб, побачення біля моря, прогулянка по нічному місту і навіть репетиція весілля”, — розповів він.

С.Арбузов також розповів про те, що у ЄС, на відміну від України, держава приділяє величезну увагу та допомогу людям із синдромом Дауна.

“В європейських країнах, куди так прагне Україна, людям з синдромом Дауна держава приділяє величезну увагу і допомогу держави. М’яко кажучи, в нашій країні справи йдуть інакше. Люди з синдромом Дауна також потрапили під „оптимізацію“ і „економію“, яку здійснює Кабмін.

Наприклад, з 1 червня 2015 року набули чинності зміни, що стосуються перевезення пільговиків залізничним транспортом. Дана зміна позбавила пільгового проїзду в міжміському транспорті в літній період часу дітей з синдромом Дауна, які з народження вважаються інвалідами. Позбавили права користуватися 50% пільгами на проїзд також і осіб, які супроводжують інвалідів. Тепер платити за проїзд на поїзді доводиться за повною вартістю. Бути може, саме тому більшість людей з синдромом Дауна більшу частину свого життя проводить вдома або в спеціалізованих інтернатах свого міста. І тільки лише завдяки зусиллям їх відважних батьків, їм вдається хоч якось розширити світ”, — написав він.

С.Арбузов також додав, що сьогодні проблема соціалізації, проблема успішного функціонування в суспільстві людей з синдром Дауна, а також ставлення суспільства до таких людей стоїть досить гостро.

“Фільм намагається позначити цю проблему, про це важливо говорити і це важливо знати”, — резюмував він.