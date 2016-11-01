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Фильм о детях с синдромом Дауна показали в Одессе

Фильм о детях с синдромом Дауна показали в Одессе

Киев • УНН

 • 41782 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Одессе 31 октября состоялся показ фильма "Ты где/я здесь", снятый при поддержке благотворительного фонда Сергея Арбузова "Путь Добра" совместно с благотворительной организацией помощи детям с синдромом Дауна "Солнечные дети". Об этом сообщил С.Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Украине около 15 тыс. человек с синдромом Дауна, почти 8 тыс. из них - дети, "солнечные дети". В Одессе их - не менее 300. Вчера в этом городе состоялся показ фильма "Ты где/я здесь", снятый при поддержке Фонда Сергея Арбузова "Путь Добра" совместно с благотворительной организацией помощи детям с синдромом Дауна "Солнечные дети", - написал он .

С.Арбузов также отметил, что активно помогает фонду "Путь Добра" и, конечно, он не мог обойти вниманием этот фильм.

"Ленту режиссера Максима Карасева, в которой главные роли играли не профессиональные актеры, а "солнечные дети" и жители города, сняли в Одессе всего за сутки. Идея состояла в том, чтобы показать 5 историй из жизни людей с синдромом Дауна, как если бы у нас было общество, в котором такие люди могли обходиться без постоянной опеки родителей. К тому же, создатели фильма постарались реализовать давнишние и такие простые мечты героев, привычные для обычных людей: поход в ресторан и в ночной клуб, свидание у моря, прогулка по ночному городу и даже репетиция свадьбы.", - рассказал он.

С.Арбузов также рассказал о том, что в ЕС, в отличие от Украины, государство уделяет огромное внимание и помощь людям с синдромом Дауна.

"В европейских странах, куда так стремится Украина, людям с синдромом Дауна уделяется огромное внимание и помощь государства. Мягко говоря, в нашей стране дела обстоят иначе. Люди с синдромом Дауна также попали под "оптимизацию" и "экономию", которую осуществляет Кабмин.

Например, с 1 июня 2015 года вступили в силу изменения, касающиеся перевозки льготников железнодорожным транспортом. Данное изменение лишило льготного проезда в междугороднем транспорте в летний период времени детей с синдромом Дауна, которые с рождения считаются инвалидами. Лишили права пользоваться 50% льготами на проезд также и лиц, сопровождающих инвалидов. Теперь платить за проезд на поезде приходится по полной стоимости. Быть может, именно поэтому большинство людей с синдромом Дауна большую часть своей жизни проводит дома или в специализированных интернатах своего города. И только лишь благодаря усилиям их отважных родителей, им удается хоть как-то расширить мир.", - написал он.

С.Арбузов также добавил, что сегодня проблема социализации, проблема успешного функционирования в обществе людей с синдромом Дауна, а также отношение общества к таким людям стоит достаточно остро.

"Фильм пытается обозначить эту проблему, об этом важно говорить и это важно знать", - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

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