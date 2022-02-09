Фільм про афериста з Tinder очолив топ на Netflix: оператор-постановник каже, це вперше для документалки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Гучний фільм "Аферист з Tinder" очолив щотижневий топ за популярністю на стрімінговій платформі Netflix - оператор-постановник проекту Едгар Дубровський в Instagram відзначив, що це вперше для документальної кінострічки, пише УНН.
Цитата:
"The Tinder Swidler: номер 1 у світі за тиждень. Вперше в історії для документального фільма. Топ-10 у 92 країнах, 45 мільйонів годин. Що відбувається..." - написав Дубровський.
Довідково
Новий документальний фільм і хіт Netflix "Аферист з Tinder" присвячний Саймону Леваєву. Видаючи себе за сина ізраїльського мільярдера Льва Леваєва, він знайомився з дівчитами в Tinder. Легенда супроводжувалася картинкою гарного життя в Instagram: приватні літаки, яхти і спорткари та інші атрибути розкоші, включно з гардероб. Так, видаючи себе за багатія, який живе на широку ногу, він видурював у закоханих жінок мільйони доларів.