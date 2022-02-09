Фильм про афериста из Tinder возглавил топ на Netflix: оператор-постановщик говорит, это впервые для документалки

Цитата:

"The Tinder Swidler: номер 1 в мире за неделю. Впервые в истории для документального фильма. Топ-10 в 92 странах, 45 миллионов часов. Что происходит..." - написал Дубровский.

Справочно

Новый документальный фильм и хит Netflix "Аферист из Tinder" посвящен Саймону Леваеву. Выдавая себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, он знакомился с девушками в Tinder. Легенда сопровождалась картинкой красивой жизни в Instagram: частные самолеты, яхты и спорткары и другие атрибуты роскоши, включая гардероб. Так, выдавая себя за богача, живущего на широкую ногу, он выманивал у влюбленных женщин миллионы долларов.