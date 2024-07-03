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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Філатов про ранкову атаку рф на Дніпро: в реанімацію дитячої лікарні прилетів уламок

Київ • УНН

 • 16415 перегляди

Під час ранкового російського обстрілу в реанімаційне відділення дитячої лікарні в Дніпрі влетів осколок, який пошкодив вікна у двох школах і трьох дитячих садках, що призвело до загибелі 4 людей і госпіталізації 27 осіб.

Філатов про ранкову атаку рф на Дніпро: в реанімацію дитячої лікарні прилетів уламок

Через ранкову ворожу атаку у Дніпрі у двох школах вибиті вікна, постраждало три дитячих садочки. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вже на зараз відомо про чотирьох загиблих, а також вже не 18 постраждалих, а 27 людей звернулися до лікарні. Також я підтверджую, що 14-річна дівчинка поранена уламками

- сказав Філатов.

За його словами, зараз працюють рятувальники, всі комунальні служби, вирують пожежі. Вогнеборці працюють, розгорнутий оперативний штаб.

У двох школах вибиті вікна, постраждало три дитячих садочки, там також вибиті вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, але без постраждалих. Також фактично зруйнована амбулаторія і ще в однієї лікарні загорілася будівля архіву

- розповів Філатов.

Доповнення  

Раніше повідомлялось про трьох загиблих та 18 поранених, у тому числі 14-річну дівчинку, в результаті ракетно-дронової атаки російських військ на Дніпро.

Анна Мурашко

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