Філатов про ранкову атаку рф на Дніпро: в реанімацію дитячої лікарні прилетів уламок

Через ранкову ворожу атаку у Дніпрі у двох школах вибиті вікна, постраждало три дитячих садочки. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вже на зараз відомо про чотирьох загиблих, а також вже не 18 постраждалих, а 27 людей звернулися до лікарні. Також я підтверджую, що 14-річна дівчинка поранена уламками

За його словами, зараз працюють рятувальники, всі комунальні служби, вирують пожежі. Вогнеборці працюють, розгорнутий оперативний штаб.

У двох школах вибиті вікна, постраждало три дитячих садочки, там також вибиті вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, але без постраждалих. Також фактично зруйнована амбулаторія і ще в однієї лікарні загорілася будівля архіву