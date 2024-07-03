Из-за утренней вражеской атаки в Днепре в двух школах выбиты окна, пострадали три детских сада. В детскую больницу в реанимацию прилетел осколок в окно, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Уже сейчас известно о четырех погибших, а также уже не 18 пострадавших, а 27 человек обратились в больницу. Также я подтверждаю, что 14-летняя девочка ранена обломками - сказал Филатов.

По его словам, сейчас работают спасатели, все коммунальные службы, бушуют пожары. Пожарные работают, развернут оперативный штаб.

В двух школах выбиты окна, пострадало три детских сада, там также выбиты окна. В детскую больницу в реанимацию прилетел осколок в окно, но без пострадавших. Также фактически разрушена амбулатория и еще в одной больнице загорелось здание архива - рассказал Филатов.

Дополнение

Ранее сообщалось о трех погибших и 18 раненых, в том числе 14-летнюю девочку, в результате ракетно-дроновой атаки российских войск на Днепр.