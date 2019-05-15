Філарет пояснив, чому необхідно зберегти Київський Патріархат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Збереження Київського Патріархату вимагає існування незалежної Української держави. Про це заявив патріарх Філарет на прес-конференції щодо ситуації в Українській православній церкві, передає кореспондент УНН.
“Чому я наполягаю на тому, щоб в Україні був Київський Патріархат? Тому що, якщо Українська церква відмовиться від статусу Патріархату, це означає, що в Україні буде тільки один патріарх — Московський, ім’я московського патріарха Кирила буде звучати по всій Україні, а поминання київського патріарха ми ліквідуємо”, — зазначив Філарет.
За його словами, Українська греко-католицька церква багато працює над тим, щоб бути визнаною Папою Римським.
Таким чином, як зазначив Філарет, вийде, що в Українській незалежній державі є московський патріарх Кирил, поминають греко-католицького патріарха Святослава, а Київського — нема.
“Розумно це? 30 років боролися за створення Київського Патріархату, а тепер хочемо відмовитися. Тому я повторюю: майбутнє за Київським Патріархатом в Україні, тому що цього вимагає існування незалежної Української держави”, — додав Філарет
Нагадаємо, патріарх Філарет зауважив, що потрібно боротися за Українську Православну Церкву.