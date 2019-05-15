Филарет объяснил, почему необходимо сохранить Киевский Патриархат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сохранение Киевского Патриархата требует существования независимого Украинского государства. Об этом заявил патриарх Филарет на пресс-конференции по ситуации в Украинской православной церкви, передает корреспондент УНН.
"Почему я настаиваю на том, чтобы в Украине был Киевский Патриархат? Потому что, если Украинская церковь откажется от статуса Патриархата, это означает, что в Украине будет только один патриарх - Московский, имя московского патриарха Кирилла будет звучать по всей Украине, а поминание киевского патриарха мы ликвидируем", - отметил Филарет.
По его словам, Украинская греко-католическая церковь много работает над тем, чтобы быть признанной Папой Римским.
Таким образом, как отметил Филарет, получится, что в украинском независимом государстве является московский патриарх Кирилл, поминают греко-католического патриарха Святослава, а Киевского - нету.
"Разумно ли это? 30 лет боролись за создание Киевского Патриархата, а теперь хотим отказаться. Поэтому я повторяю: будущее за Киевским Патриархатом в Украине, потому что этого требует существование независимого Украинского государства", - добавил Филарет
Напомним, патриарх Филарет заметил, что нужно бороться за Украинскую Православную Церковь.