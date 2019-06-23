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Філарет попросив Авакова захистити Київський патріархат від ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням захистити віруючих і майно УПЦ КП від новоствореної Православної церкви України. Про це йдеться у зверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook протоієрей Микола Лагодич, передає УНН.

Філарет попросив Авакова захистити Київський патріархат від ПЦУ

“Вельмишановний Арсене Борисовичу! Після проведення Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, який підтвердив право українського народу на незалежну Церкву з патріаршим управлінням, з боку представників Православної Церкви України були здійснені ряд відверто злочинних дій”, — йдеться в зверннні, підписаному Філаретом.

Зокрема у документі зазначається, що представники ПЦУ “силою, рейдерськи захопили” приміщення Свято-Феодосіївського монастиря, і в той же день “виселили архімандрита Андрія (Маруцака) за те, що він взяв участь у Помісному соборі” УПЦ КП.
Філарет зазначив, що приналежність монастиря підтвердило рішення Священного Синоду ПЦУ.

Також зазначається, що 21 червня представники ПЦУ “захопили приміщення Успенського храму на Пирогощі в Києві, який належить УПЦ КП”.

“Звертаюсь до вас, Арсене Борисовичу, як до міністра внутрішніх справ України з проханням захистити права та свободи вірних Української православної церкви Київського патріархату, надати правову оцінку протиправним діям представників ПЦУ, гарантувати невтручання у внутрішнє життя УПЦ КП, унеможливити церковне рейдерство”, — говориться в зверненні.

На заяву у Facebook вже відреагував, зокрема, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

“Монастир був і залишився в ПЦУ, рішення, на яке посилається Патріарх — щодо парафій і монастирів ПЦУ, а не „УПЦ КП“. Тож на бланку та від імені УПЦ КП посилатися на рішення Синоду ПЦУ про релігійні організації ПЦУ — абсурд”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, минулого тижня у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.

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