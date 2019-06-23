Філарет попросив Авакова захистити Київський патріархат від ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням захистити віруючих і майно УПЦ КП від новоствореної Православної церкви України. Про це йдеться у зверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook протоієрей Микола Лагодич, передає УНН.
“Вельмишановний Арсене Борисовичу! Після проведення Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, який підтвердив право українського народу на незалежну Церкву з патріаршим управлінням, з боку представників Православної Церкви України були здійснені ряд відверто злочинних дій”, — йдеться в зверннні, підписаному Філаретом.
Зокрема у документі зазначається, що представники ПЦУ “силою, рейдерськи захопили” приміщення Свято-Феодосіївського монастиря, і в той же день “виселили архімандрита Андрія (Маруцака) за те, що він взяв участь у Помісному соборі” УПЦ КП.
Філарет зазначив, що приналежність монастиря підтвердило рішення Священного Синоду ПЦУ.
Також зазначається, що 21 червня представники ПЦУ “захопили приміщення Успенського храму на Пирогощі в Києві, який належить УПЦ КП”.
“Звертаюсь до вас, Арсене Борисовичу, як до міністра внутрішніх справ України з проханням захистити права та свободи вірних Української православної церкви Київського патріархату, надати правову оцінку протиправним діям представників ПЦУ, гарантувати невтручання у внутрішнє життя УПЦ КП, унеможливити церковне рейдерство”, — говориться в зверненні.
На заяву у Facebook вже відреагував, зокрема, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.
“Монастир був і залишився в ПЦУ, рішення, на яке посилається Патріарх — щодо парафій і монастирів ПЦУ, а не „УПЦ КП“. Тож на бланку та від імені УПЦ КП посилатися на рішення Синоду ПЦУ про релігійні організації ПЦУ — абсурд”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у Володимирському соборі Києва з ініціативи Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, який учасники назвали його “помісним собором” і постановили відновити діяльність патріархату.