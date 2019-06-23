Филарет попросил Авакова защитить Киевский патриархат от ПЦУ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 56334 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 118495 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 106489 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 163598 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 212029 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 188310 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 231438 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204982 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 465140 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237752 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 102315 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 35281 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 65723 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 38950 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 63789 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 232354 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 213753 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 299463 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 465140 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 561492 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 163598 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 71987 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 68936 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 74696 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 105034 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Филарет попросил Авакова защитить Киевский патриархат от ПЦУ

Киев • УНН

 • 11244 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество УПЦ КП от новой Православной церкви Украины. Об этом говорится в обращении, которое опубликовал на странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич, передает УНН.

Филарет попросил Авакова защитить Киевский патриархат от ПЦУ

"Глубокоуважаемый Арсен Борисович! После проведения Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который подтвердил право украинского народа на независимую Церковь с патриаршим управлением, со стороны представителей Православной Церкви Украины были осуществлены ряд откровенно преступных действий", - говорится в зверннни, подписанном Филаретом.

В частности, в документе отмечается, что представители ПЦУ "силой, рейдерски захватили" помещение Свято-Феодосиевского монастыря, и в тот же день "выселили архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Поместном соборе" УПЦ КП.

Филарет отметил, что принадлежность монастыря подтвердило решение Священного Синода ПЦУ.

Также отмечается, что 21 июня представители ПЦУ "захватили помещение Успенского храма на Пирогощи в Киеве, принадлежащего УПЦ КП".

"Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих украинцев православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - говорится в обращении.

На заявление в Facebook уже отреагировал, в частности, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

"Монастырь был и остался в ПЦУ, решение, на которое ссылается Патриарх - относительно приходов и монастырей ПЦУ, а не "УПЦ КП". Поэтому на бланке и от имни УПЦ КП ссылаться на решение Синода ПЦУ о религиозных организациях ПЦУ - абсурд", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе во Владимирском соборе Киева по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, который участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07