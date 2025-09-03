Фіктивні психіатричні діагнози за $8 тисяч: у Києві викрили адвокатку та лікаря

Столична адвокатка та три її спільники, які організували бізнес із продажу підроблених довідок для ухилення від мобілізації отримали підозри. За даними слідства, вони підшукували чоловіків призовного віку та пропонували їм оформлення документів про вигадані, зокрема психічні, хвороби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Працівники ДБР повідомили про підозру адвокатці та її спільникам - колишньому правоохоронцю, працівнику муніципальної охоронної організації та лікарю-травматологу одного з медзакладів Київської області. Вони за 8 тисяч доларів впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації

За даними слідства, адвокатка "мала дружні зв’язки з лікарем державної установи та запропонувала йому налагодити незаконний "бізнес". Для прикриття діяльності вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачею й розподілом грошей.

Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за 8 тис. доларів США. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку