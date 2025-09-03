$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 3874 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 13517 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 13073 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 17219 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 17527 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 20755 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 32907 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 30995 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 86061 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105623 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Фиктивные психиатрические диагнозы за $8 тысяч: в Киеве разоблачили адвоката и врача

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Столичный адвокат и трое ее сообщников получили подозрения за организацию бизнеса по продаже поддельных справок для уклонения от мобилизации. Они предлагали мужчинам призывного возраста фиктивные документы о вымышленных болезнях за 8 тысяч долларов.

Фиктивные психиатрические диагнозы за $8 тысяч: в Киеве разоблачили адвоката и врача

Столичный адвокат и трое ее сообщников, организовавших бизнес по продаже поддельных справок для уклонения от мобилизации, получили подозрения. По данным следствия, они подыскивали мужчин призывного возраста и предлагали им оформление документов о вымышленных, в частности психических, болезнях. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении адвокату и ее сообщникам - бывшему правоохранителю, сотруднику муниципальной охранной организации и врачу-травматологу одного из медучреждений Киевской области. Они за 8 тысяч долларов влияли на выдачу фиктивных медицинских документов мужчинам для уклонения от мобилизации

- говорится в сообщении.

По данным следствия, адвокат "имела дружеские связи с врачом государственного учреждения и предложила ему наладить незаконный "бизнес". Для прикрытия деятельности она привлекла бывшего правоохранителя и посредника, которые занимались передачей и распределением денег.

Женщина подыскивала "клиентов" среди мужчин призывного возраста и предлагала им избежать службы за 8 тыс. долларов США. За эти средства группа обеспечивала справки о якобы тяжелых болезнях, преимущественно психиатрических расстройствах. Такие документы позволяли военнообязанным долго не появляться на службу или даже сниматься с учета

- пояснили в Бюро.

В ходе расследования задокументировали два таких эпизода. По имеющейся информации, услугами группы воспользовались более 20 человек. Следователи провели санкционированные обыски в медицинских учреждениях и жилищах фигурантов.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

- добавили в ГБР.

На Киевщине будут судить двух экс-командиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег - ГБР02.09.2025, 15:38 • 4738 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Киевская область
Украина