Фиктивные психиатрические диагнозы за $8 тысяч: в Киеве разоблачили адвоката и врача
Киев • УНН
Столичный адвокат и трое ее сообщников получили подозрения за организацию бизнеса по продаже поддельных справок для уклонения от мобилизации. Они предлагали мужчинам призывного возраста фиктивные документы о вымышленных болезнях за 8 тысяч долларов.
Столичный адвокат и трое ее сообщников, организовавших бизнес по продаже поддельных справок для уклонения от мобилизации, получили подозрения. По данным следствия, они подыскивали мужчин призывного возраста и предлагали им оформление документов о вымышленных, в частности психических, болезнях. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении адвокату и ее сообщникам - бывшему правоохранителю, сотруднику муниципальной охранной организации и врачу-травматологу одного из медучреждений Киевской области. Они за 8 тысяч долларов влияли на выдачу фиктивных медицинских документов мужчинам для уклонения от мобилизации
По данным следствия, адвокат "имела дружеские связи с врачом государственного учреждения и предложила ему наладить незаконный "бизнес". Для прикрытия деятельности она привлекла бывшего правоохранителя и посредника, которые занимались передачей и распределением денег.
Женщина подыскивала "клиентов" среди мужчин призывного возраста и предлагала им избежать службы за 8 тыс. долларов США. За эти средства группа обеспечивала справки о якобы тяжелых болезнях, преимущественно психиатрических расстройствах. Такие документы позволяли военнообязанным долго не появляться на службу или даже сниматься с учета
В ходе расследования задокументировали два таких эпизода. По имеющейся информации, услугами группы воспользовались более 20 человек. Следователи провели санкционированные обыски в медицинских учреждениях и жилищах фигурантов.
Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения
