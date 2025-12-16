ФІФА назвала символічну збірну світу 2025 року з футболу: більшість – з ПСЖ
Київ • УНН
ФІФА представила символічну збірну світу 2025 року серед чоловіків за версією FIFPro. Найбільше гравців до неї делегував "ПСЖ".
Деталі
Місце у воротах посів голкіпер англійського "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма, який у минулому сезоні виступав за "ПСЖ". У захисті: Нуну Мендеш, Вільям Пачо, Ашраф Хакімі (всі троє "ПСЖ"), а також центральний оборонець "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк.
У півзахисті: вінгер "Челсі" Коул Палмер, центрбеки Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Вітінья ("ПСЖ"), а також Педрі з "Барселони".
Атакувальну лінію склали вінгер "Барселони" Ламін Ямаль і "ПСЖ" Усман Дембеле.
Нагадаємо
Захисник аргентинського "Індепендьєнте" Сантьяго Монтіель отримав "Премію Пушкаша" - за найкращий гол 2025 року.