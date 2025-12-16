ФІФА назвала символічну збірну світу 2025 року з футболу: більшість – з ПСЖ

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 12949 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 13753 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 17506 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 17968 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22402 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24024 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23911 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28637 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24114 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19
Зеленський: росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів на фронті16 грудня, 10:40
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38
15 грудня, 13:38 • 75527 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
ФІФА назвала символічну збірну світу 2025 року з футболу: більшість – з ПСЖ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 36 перегляди

ФІФА представила символічну збірну світу 2025 року серед чоловіків за версією FIFPro. Найбільше гравців до неї делегував "ПСЖ".

ФІФА назвала символічну збірну світу 2025 року з футболу: більшість – з ПСЖ

ФІФА офіційно представила символічну збірну світу 2025 року серед чоловіків за версією FIFPro. Найбільше у збірній представників "ПСЖ", повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Місце у воротах посів голкіпер англійського "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма, який у минулому сезоні виступав за "ПСЖ". У захисті: Нуну Мендеш, Вільям Пачо, Ашраф Хакімі (всі троє "ПСЖ"), а також центральний оборонець "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк.

У півзахисті: вінгер "Челсі" Коул Палмер, центрбеки Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Вітінья ("ПСЖ"), а також Педрі з "Барселони".

Атакувальну лінію склали вінгер "Барселони" Ламін Ямаль і "ПСЖ" Усман Дембеле.

Захисник аргентинського "Індепендьєнте" Сантьяго Монтіель отримав "Премію Пушкаша" - за найкращий гол 2025 року.

Павло Башинський

