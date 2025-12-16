ФИФА назвала символическую сборную мира 2025 года по футболу: большинство – из ПСЖ

ФИФА официально представила символическую сборную мира 2025 года среди мужчин по версии FIFPro. Больше всего в сборной представителей "ПСЖ", сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Детали

Место в воротах занял голкипер английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ". В защите: Нуну Мендеш, Уильям Пачо, Ашраф Хакими (все трое "ПСЖ"), а также центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

В полузащите: вингер "Челси" Коул Палмер, центрбеки Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Витинья ("ПСЖ"), а также Педри из "Барселоны".

Атакующую линию составили вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и "ПСЖ" Усман Дембеле.

Напомним

