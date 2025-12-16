ФИФА назвала символическую сборную мира 2025 года по футболу: большинство – из ПСЖ

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 6066 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 13220 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 13993 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 17723 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 18124 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 22485 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 24089 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23940 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28667 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24127 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
90%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 35060 просмотра
Зеленский: россия ежемесячно теряет около 30 000 солдат на фронте16 декабря, 10:40 • 12054 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика16 декабря, 12:00 • 18100 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 30023 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 16227 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 16370 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 30188 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 35220 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 75673 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 70525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Николя Саркози
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 44465 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 61451 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 61346 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 64935 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 99676 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
ТикТок

ФИФА назвала символическую сборную мира 2025 года по футболу: большинство – из ПСЖ

Киев • УНН

 • 186 просмотра

ФИФА представила символическую сборную мира 2025 года среди мужчин по версии FIFPro. Больше всего игроков в нее делегировал "ПСЖ".

ФИФА назвала символическую сборную мира 2025 года по футболу: большинство – из ПСЖ

ФИФА официально представила символическую сборную мира 2025 года среди мужчин по версии FIFPro. Больше всего в сборной представителей "ПСЖ", сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Детали

Место в воротах занял голкипер английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ". В защите: Нуну Мендеш, Уильям Пачо, Ашраф Хакими (все трое "ПСЖ"), а также центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

В полузащите: вингер "Челси" Коул Палмер, центрбеки Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Витинья ("ПСЖ"), а также Педри из "Барселоны".

Атакующую линию составили вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и "ПСЖ" Усман Дембеле.

Напомним

Защитник аргентинского "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель получил "Премию Пушкаша" - за лучший гол 2025 года.

Павел Башинский

Спорт