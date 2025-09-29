Fendi змінює креативного директора: Сильвія Вентуріні Фенді стане почесним президентом
Київ • УНН
З 1 жовтня Сильвія Вентуріні Фенді відходить від творчого керівництва модним домом Fendi, обійнявши посаду почесної президентки. На її місце розглядають Франческо Ріссо, Марію Грацію К'юрі та Віллі Чаваррію.
З 1 жовтня Сильвія Вентуріні Фенді відходить від творчого керівництва модним домом Fendi та переходить на посаду почесної президентки. Про це вона повідомила у своєму Instagram, пише УНН.
Деталі
Модний дім Fendi оголосив, що Сильвія Вентуріни з 1 жовтня обійме посаду почесного президента, залишивши позаду креативне керівництво брендом.
Це були справді захопливі роки, подорож, яку я пройшла також в ім'я моєї бабусі Адель, моєї матері Анни та її сестер. Моє серце звертається до Карла, надзвичайного майстра, який надав мені честь працювати поруч із ним, навчив мене мистецтву ділитися, визначальній якості в історії жінок моєї родини, водночас спрямовуючи мене плекати та захищати власне творче бачення, щоб я могла літати самостійно. Яка ж це була чудова подорож, не лише творча, а й з людської точки зору: спочатку завдяки моєму зв'язку з Карлом Лагерфельдом, потім з Кім Джонс і, нарешті, але не в останню чергу, з моєю фантастичною командою, яка з роками стала частиною моєї родини
Джерела з Мілана вказують на те, що колишній креативний директор Marni Франческо Ріссо може претендувати на цю посаду. Також відомо, що тривають переговори з Марією Грацією К'юрі, яка залишила посаду художнього директора жіночих колекцій Dior у травні, та з Віллі Чаваррією, який запустив свою однойменну лінію у 2015 році.
К'юрі працював у Fendi до своєї роботи у Valentino і, як кажуть, підтримує дружні стосунки з Фенді.
