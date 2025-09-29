Fendi змінює креативного директора: Сильвія Вентуріні Фенді стане почесним президентом

З 1 жовтня Сильвія Вентуріні Фенді відходить від творчого керівництва модним домом Fendi та переходить на посаду почесної президентки. Про це вона повідомила у своєму Instagram, пише УНН.

Модний дім Fendi оголосив, що Сильвія Вентуріни з 1 жовтня обійме посаду почесного президента, залишивши позаду креативне керівництво брендом.

Це були справді захопливі роки, подорож, яку я пройшла також в ім'я моєї бабусі Адель, моєї матері Анни та її сестер. Моє серце звертається до Карла, надзвичайного майстра, який надав мені честь працювати поруч із ним, навчив мене мистецтву ділитися, визначальній якості в історії жінок моєї родини, водночас спрямовуючи мене плекати та захищати власне творче бачення, щоб я могла літати самостійно. Яка ж це була чудова подорож, не лише творча, а й з людської точки зору: спочатку завдяки моєму зв'язку з Карлом Лагерфельдом, потім з Кім Джонс і, нарешті, але не в останню чергу, з моєю фантастичною командою, яка з роками стала частиною моєї родини