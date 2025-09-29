Fendi меняет креативного директора: Сильвия Вентурини Фенди станет почетным президентом

С 1 октября Сильвия Вентурини Фенди уходит с поста креативного директора модного дома Fendi и переходит на должность почетного президента. Об этом она сообщила в своем Instagram, пишет УНН.

Модный дом Fendi объявил, что Сильвия Вентурини с 1 октября займет должность почетного президента, оставив позади креативное руководство брендом.

Это были действительно захватывающие годы, путешествие, которое я прошла также во имя моей бабушки Адель, моей матери Анны и ее сестер. Мое сердце обращается к Карлу, необыкновенному мастеру, который предоставил мне честь работать рядом с ним, научил меня искусству делиться, определяющему качеству в истории женщин моей семьи, в то же время направляя меня лелеять и защищать собственное творческое видение, чтобы я могла летать самостоятельно. Какое же это было замечательное путешествие, не только творческое, но и с человеческой точки зрения: сначала благодаря моей связи с Карлом Лагерфельдом, затем с Ким Джонс и, наконец, но не в последнюю очередь, с моей фантастической командой, которая с годами стала частью моей семьи