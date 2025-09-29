Fendi меняет креативного директора: Сильвия Вентурини Фенди станет почетным президентом

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Эксклюзив
14:44 • 21166 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 24542 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 32416 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 36908 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 22308 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 22623 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 14993 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29531 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49125 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70441 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Погода
+10°
2м/с
88%
756мм
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 30337 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 33197 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 25056 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига29 сентября, 11:40 • 14745 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 10848 просмотра
Fendi меняет креативного директора: Сильвия Вентурини Фенди станет почетным президентом

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

С 1 октября Сильвия Вентурини Фенди отходит от творческого руководства модным домом Fendi, заняв должность почетного президента. На ее место рассматривают Франческо Риссо, Марию Грацию Кьюри и Вилли Чаваррию.

Fendi меняет креативного директора: Сильвия Вентурини Фенди станет почетным президентом

С 1 октября Сильвия Вентурини Фенди уходит с поста креативного директора модного дома Fendi и переходит на должность почетного президента. Об этом она сообщила в своем Instagram, пишет УНН.

Детали

Модный дом Fendi объявил, что Сильвия Вентурини с 1 октября займет должность почетного президента, оставив позади креативное руководство брендом.

Это были действительно захватывающие годы, путешествие, которое я прошла также во имя моей бабушки Адель, моей матери Анны и ее сестер. Мое сердце обращается к Карлу, необыкновенному мастеру, который предоставил мне честь работать рядом с ним, научил меня искусству делиться, определяющему качеству в истории женщин моей семьи, в то же время направляя меня лелеять и защищать собственное творческое видение, чтобы я могла летать самостоятельно. Какое же это было замечательное путешествие, не только творческое, но и с человеческой точки зрения: сначала благодаря моей связи с Карлом Лагерфельдом, затем с Ким Джонс и, наконец, но не в последнюю очередь, с моей фантастической командой, которая с годами стала частью моей семьи 

- написала Сильвия.

Источники из Милана указывают на то, что бывший креативный директор Marni Франческо Риссо может претендовать на эту должность. Также известно, что ведутся переговоры с Марией Грацией Кьюри, которая покинула пост художественного директора женских коллекций Dior в мае, и с Вилли Чаваррией, который запустил свою одноименную линию в 2015 году.

Кьюри работал в Fendi до своей работы в Valentino и, как говорят, поддерживает дружеские отношения с Фенди.

Неожиданный поворот: Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу12.09.25, 14:41 • 3698 просмотров

Алена Уткина

КультураНовости Мира