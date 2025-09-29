Fendi меняет креативного директора: Сильвия Вентурини Фенди станет почетным президентом
С 1 октября Сильвия Вентурини Фенди отходит от творческого руководства модным домом Fendi, заняв должность почетного президента. На ее место рассматривают Франческо Риссо, Марию Грацию Кьюри и Вилли Чаваррию.
С 1 октября Сильвия Вентурини Фенди уходит с поста креативного директора модного дома Fendi и переходит на должность почетного президента. Об этом она сообщила в своем Instagram, пишет УНН.
Детали
Модный дом Fendi объявил, что Сильвия Вентурини с 1 октября займет должность почетного президента, оставив позади креативное руководство брендом.
Это были действительно захватывающие годы, путешествие, которое я прошла также во имя моей бабушки Адель, моей матери Анны и ее сестер. Мое сердце обращается к Карлу, необыкновенному мастеру, который предоставил мне честь работать рядом с ним, научил меня искусству делиться, определяющему качеству в истории женщин моей семьи, в то же время направляя меня лелеять и защищать собственное творческое видение, чтобы я могла летать самостоятельно. Какое же это было замечательное путешествие, не только творческое, но и с человеческой точки зрения: сначала благодаря моей связи с Карлом Лагерфельдом, затем с Ким Джонс и, наконец, но не в последнюю очередь, с моей фантастической командой, которая с годами стала частью моей семьи
Источники из Милана указывают на то, что бывший креативный директор Marni Франческо Риссо может претендовать на эту должность. Также известно, что ведутся переговоры с Марией Грацией Кьюри, которая покинула пост художественного директора женских коллекций Dior в мае, и с Вилли Чаваррией, который запустил свою одноименную линию в 2015 году.
Кьюри работал в Fendi до своей работы в Valentino и, как говорят, поддерживает дружеские отношения с Фенди.
