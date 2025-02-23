Фейкове "відродження": чому окупанти брешуть про Луганський аеропорт

Ворожа пропаганда знову намагається створити ілюзію відновлення захоплених територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Цього разу мова йде про Луганський аеропорт та готель "Луганськ". Проте реальність далека від гучних обіцянок.

Луганський аеропорт, знищений ще у 2014 році російськими військами, майже десять років залишається покинутим. Його відновлення потребувало б величезних фінансових і технічних ресурсів, яких у окупантів немає.

Насправді, у разі реальної реконструкції даний аеропорт стане військовим об'єктом для перевезення техніки та особового складу, а готель показуватимуть у сюжетах, аби створити картинку "мирного життя".

Але місцевим мешканцям ці обіцянки не приносять ані роботи, ані безпеки. Вони й далі змушені виживати в умовах розрухи, яку спричинила саме терористична країна.

Жодні пропагандистські "відновлення" не приховають головного: війна, що прийшла з рф, принесла лише занепад.

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