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15 березня, 19:03 • 119399 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178682 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144508 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136443 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116089 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107268 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102723 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139533 перегляди

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Фейкове "відродження": чому окупанти брешуть про Луганський аеропорт

Фейкове "відродження": чому окупанти брешуть про Луганський аеропорт

Київ • УНН

 • 18775 перегляди

Ворожа пропаганда поширює фейки про відновлення Луганського аеропорту та готелю "Луганськ". Насправді аеропорт залишається зруйнованим з 2014 року, а обіцянки окупантів не мають реального підґрунтя.

Ворожа пропаганда знову намагається створити ілюзію відновлення захоплених територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Цього разу мова йде про Луганський аеропорт та готель "Луганськ". Проте реальність далека від гучних обіцянок. 

Луганський аеропорт, знищений ще у 2014 році російськими військами, майже десять років залишається покинутим. Його відновлення потребувало б величезних фінансових і технічних ресурсів, яких у окупантів немає. 

Насправді, у разі реальної реконструкції даний аеропорт стане військовим об'єктом для перевезення техніки та особового складу, а готель показуватимуть у сюжетах, аби створити картинку "мирного життя". 

Але місцевим мешканцям ці обіцянки не приносять ані роботи, ані безпеки. Вони й далі змушені виживати в умовах розрухи, яку спричинила саме терористична країна. 

Жодні пропагандистські "відновлення" не приховають головного: війна, що прийшла з рф, принесла лише занепад.

Ігнат пояснив, як Силам оборони допоможе удар по аеродромах у Луганську та Бердянську17.10.23, 13:43 • 296804 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
luhanskЛуганськ

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